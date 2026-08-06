Voluntariado Lima 2027: Estos son los beneficios si buscas ser parte de los próximos Juegos Panamericanos

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En paralelo al inicio de la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, la organización anunció la apertura oficial del Programa de Voluntariado, una convocatoria que busca reunir a miles de personas dispuestas a ser parte del staff que acompañará a atletas, delegaciones y visitantes durante la mayor fiesta deportiva del continente.

Desde hoy, jueves 06 de agosto del 2026, quienes deseen postular podrán hacerlo en la página oficial de Lima 2027, en la sección "Voluntariado", con plazo hasta el 31 de diciembre.

El rol de los voluntarios

Los seleccionados se convertirán en piezas clave para el desarrollo de los Juegos, brindando apoyo y orientación en recintos deportivos, zonas de prensa, áreas de atención a delegaciones y espacios de interacción con el público.

La organización subraya que el voluntariado será una experiencia transformadora, que permitirá vivir de cerca la emoción de los Panamericanos y contribuir directamente al éxito del evento.

Beneficios y requisitos

Entre los beneficios destacan la doble certificación: una por completar el programa formativo de capacitación y otra por cumplir con las jornadas de servicio. Además, los voluntarios recibirán uniformes oficiales, un seguro contra accidentes, alimentación, transporte de acercamiento a los recintos deportivos y acceso a cursos que fortalecerán sus competencias personales y profesionales.

Para ser parte del programa se exige tener 18 años cumplidos, sin límite máximo de edad, completar el registro documentativo y formativo, y demostrar predisposición, compromiso y disponibilidad de tiempo durante todo el periodo de los Juegos, que se desarrollarán entre el 23 de julio y el 29 de agosto de 2027.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | A partir del día de hoy, jueves 6 de agosto, inicia la inscripción de postulantes a voluntarios para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2026 en Lima.



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🌐... pic.twitter.com/L5Hf6pjj6N — Exitosa Noticias (@exitosape) August 6, 2026

Una experiencia única

La organización resalta que el voluntariado no solo ofrece beneficios tangibles, sino también la oportunidad de integrarse a una comunidad internacional, ampliar redes de contacto y vivir una experiencia cultural única. Los voluntarios serán protagonistas de la atmósfera que rodeará a Lima 2027, acompañando a atletas de todo el continente y mostrando al mundo la hospitalidad peruana.

La apertura del Programa de Voluntariado marca un nuevo hito en el camino hacia Lima 2027. Con la inscripción ya disponible, la expectativa es reunir un equipo humano que garantice que los Juegos sean recordados no solo por la excelencia deportiva, sino también por la calidad humana de quienes hicieron posible cada jornada.

La invitación está abierta: ser voluntario en Lima 2027 se convierte en una oportunidad de aprendizaje, servicio y orgullo nacional.