Juliana Oxenford denuncia que un individuo la acosa y persigue desde hace un mes: "alejen a este tipo de mi vida"

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La periodista Juliana Oxenford acudió a una comisaría para interponer una denuncia contra un hombre que la persigue desde hace un mes. La conductora de televisión decidió tomar estas acciones legales para proteger su integridad y la de su familia frente a los múltiples intentos de acercamiento.

Cabe mencionar que el sujeto fue identificado como Pedro Nils Loayza, quien ha sido visto merodeando la vivienda de la comunicadora durante casi una hora y en su centro de labores en La República. Ante ello, Oxenford hizo público el caso en su cuenta de X, recibiendo muestras de apoyo de colegas e internautas.

El es mi acosador. Si alguien lo reconoce, ayudaría mucho saber qué busca y si tiene o no algún tipo de transtorno. Pedro Nils Loaza Waidhofer. https://t.co/hSgYpXFZ4X — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) October 19, 2026

Denuncia en comisaría por caso de acoso

Luego de padecer seguimientos continuos, la figura de la televisión peruana se dirigió a una dependencia de la Policía Nacional del Perú para asentar la acusación correspondiente con el fin de detener el hostigamiento.

"Acabo de regresar de la comisaría. Después de un mes, tuve que denunciar. Estoy siendo perseguida por un sujeto que ha ido al canal, a mi casa, me ha seguido en moto y hoy espero hasta una hora molestando a los vecinos para Hablar conmigo de temas 'personales'", dijo Juliana Oxenford.

Tras estos hechos sistemáticos, la Policía Nacional deberá iniciar las diligencias para garantizar la seguridad del entorno de la periodista y evaluar la información preliminar entregada en la sede policial.

Acabo de regresar de la comisaría. Después de un mes, tuve que denunciar. Estoy siendo perseguida por un sujeto que ha ido al canal, a mi casa, me ha seguido en moto y hoy espero hasta una hora molestando a los vecinos para Hablar conmigo de temas "personales". — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) October 19, 2026

Solicitud al Ministerio Público

Además de las gestiones ante la policía, la periodista requirió el trabajo administrativo del Ministerio Público para establecer medidas restrictivas concretas y evitar un escenario de riesgo mayor. Cabe mencionar que la periodista ya ha sufrido de acoso durante su carrera como periodista.

"Hoy tuve que pedir apoyo policial porque el acoso es demasiado. No es la primera vez que me pasa pero si con él. La diferencia ahora es que no se trata de un hostigamiento de índole 'sentimental' (...). El tema ahora es que Fiscalía haga lo propio y alejen a este tipo de mi vida, de mi familia", dijo Juliana Oxenford en su red social.

No obstante, el caso exige un análisis del material que la parte afectada logró reunir durante las últimas semanas para respaldar su versión. La conductora aseguró tener pruebas fotográficas del hombre y otros elementos que corroboran la insistencia de esta persona en los espacios privados y de trabajo.