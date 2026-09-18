¿Tu hijo ya no quiere ir al colegio? Estas son las señales que podrían revelar acoso escolar

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El acoso escolar no debe confundirse con una simple broma entre compañeros. Se trata de una forma de violencia que puede afectar el bienestar emocional de niños y adolescentes, así como su desempeño académico y su relación con el entorno.

Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) brinda una serie de recomendaciones para que padres y cuidadores puedan identificar posibles señales de alerta y actuar de manera oportuna frente a situaciones que podrían estar afectando a los menores.

Uno de los primeros pasos es observar si existen cambios repentinos en el comportamiento del niño o adolescente. Aunque una señal aislada no necesariamente significa que exista acoso escolar, la aparición de varias de ellas de manera simultánea o persistente debe llamar la atención de la familia.

¿Cuáles son las señales de alerta?

De acuerdo con las recomendaciones del Minsa, estas son algunas conductas y cambios a los que padres y cuidadores deben prestar atención:

Cambios repentinos de comportamiento.

Aislamiento o menor interés por relacionarse con familiares y amigos.

Irritabilidad, tristeza o cambios frecuentes de ánimo.

Temor o rechazo a asistir al colegio.

Alteraciones del sueño o del apetito.

Disminución del rendimiento escolar.

Dolores de cabeza o de estómago recurrentes sin una causa médica aparente.

Estas manifestaciones pueden tener diferentes causas, por lo que no deben interpretarse automáticamente como una confirmación de acoso. Sin embargo, pueden ser una señal para iniciar una conversación con el menor y conocer qué está ocurriendo.

El Minedu redefinió criterios para identificar bullying.

Sandra Orihuela Fernández, médica psiquiatra especialista en niños y adolescentes del Hospital Nacional Dos de Mayo, recomienda escuchar al menor sin juzgarlo, minimizar lo sucedido ni responsabilizarlo.

Frases como "son cosas de niños", "ignóralos" o "defiéndete" pueden hacer que el menor sienta que sus emociones no son tomadas en cuenta. En su lugar, los padres deben transmitirle que cuenta con su respaldo y que pedir ayuda es una manera de protegerse.

También es importante mantener comunicación con la institución educativa para informar sobre la situación y solicitar que se adopten las medidas de protección correspondientes.

¿Cómo prevenir y dónde pedir ayuda?

La prevención también empieza en casa. El Minsa recomienda enseñar desde temprana edad el respeto por las diferencias, la empatía y la resolución de conflictos mediante el diálogo. Asimismo, es importante evitar normalizar burlas, insultos, humillaciones o cualquier conducta que pueda afectar a otros estudiantes.

Los padres y cuidadores también deben observar el comportamiento de sus propios hijos. Si un menor agrede, humilla, excluye o amenaza a otros compañeros, la conducta no debe justificarse como una simple travesura. Es necesario establecer límites claros y buscar orientación especializada cuando corresponda.

Si una familia sospecha que un niño o adolescente está atravesando una situación que afecta su salud mental, puede solicitar orientación profesional. El Minsa recuerda que la Línea 113 Salud, opción 5, brinda consejería en salud mental de manera gratuita durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, las familias pueden acudir al establecimiento de salud más cercano para solicitar una evaluación o acudir a los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) para acceder a atención especializada.

Detectar cambios de conducta a tiempo puede ayudar a identificar situaciones de violencia que un menor todavía no se atreve a contar. Escucharlo sin juzgar, tomar en serio sus preocupaciones, coordinar con el colegio y recurrir a profesionales cuando sea necesario son pasos fundamentales para brindarle protección y acompañamiento.