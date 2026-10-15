Alemania: robot es 'arrestado' tras acosar y realizar tocamientos indebidos a una adolescente

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un insólito y preocupante episodio de acoso remeció a la ciudad alemana de Colonia. Según informó la policía local, las autoridades abrieron una investigación formal tras confirmarse que un robot controlado a distancia por dos jóvenes agredió sexualmente a una menor de 16 años, con tocamientos indebidos y realizando movimientos obscenos hacia ella durante la madrugada de un fin de semana.

El caso involucra a dos sospechosos: el presunto propietario del aparato, de 16 años, y su acompañante de 19. De acuerdo con las primeras indagaciones policiales, los jóvenes no solo manipularon el dispositivo, sino que grabaron y transmitieron toda la agresión en directo a través de internet, comentando los hechos en tiempo real ante su audiencia virtual.

Intervención policial y confiscación del equipo

Los equipos de emergencia y la policía intervinieron tras la alerta, localizando el robot en el maletero de un vehículo cerca de un restaurante de comida rápida. Como parte de las diligencias, los agentes procedieron a confiscar tanto el dispositivo electrónico como los teléfonos móviles de los involucrados.

El portavoz de la policía de Colonia, Christoph Bermel, reconoció la singularidad de la denuncia ante los medios: "Hasta ahora no teníamos conocimiento de este fenómeno", declaró, añadiendo que se trata de "un terreno nuevo" para las autoridades.

Aunque los implicados aún no enfrentan cargos formales, la fiscalía y los investigadores analizan si los movimientos ofensivos del robot estaban previamente programados o si fueron ejecutados mediante control remoto en tiempo real.

Robô é apreendido por agressão sexual contra adolescente. Polícia alemã investiga o caso.#dwdigital pic.twitter.com/Cg9c6nMiuI — DW Brasil (@dw_brasil) October 14, 2026

Circunstancias y difusión en redes sociales

Imágenes y videos difundidos posteriormente en plataformas digitales mostraron el recorrido del aparato,ataviado con una camiseta blanca sin mangas, pantalones deportivos negros, gafas de sol, cadena dorada y un bigote falso, por una concurrida calle nocturna.

En las grabaciones se observa cómo los sospechosos escoltaban al robot, el cual chocaba contra mujeres e interactuaba de forma invasiva, generando risas entre los presentes antes de que la situación escalara al delito de acoso. La policía de Colonia emitió un pronunciamiento criticando duramente los comentarios inapropiados y advirtiendo que compartir este tipo de contenidos agravia profundamente a la víctima.

Este inusual caso en Alemania abre un debate urgente sobre los vacíos legales y el uso indebido de la tecnología y la robótica con fines de acoso en espacios públicos. Mientras las investigaciones continúan para esclarecer el grado de responsabilidad de los implicados, el episodio marca un precedente preocupante sobre las nuevas formas de violencia digital y callejera.