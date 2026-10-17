La Bella Luz toma radical decisión contra Anely Dávila tras anunciar su salida de la orquesta

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Bella Luz vuelve a estar en el centro de la atención tras el inesperado anuncio de Anely Dávila sobre su salida de la orquesta. Ahora, la agrupación de cumbia tomó una radical decisión que llamó la atención de sus seguidores.

Anely Dávila anuncia su salida de La Bella Luz

La salida de Anely Dávila de La Bella Luz se conoció la noche del jueves 15 de octubre, cuando compartió un comunicado en sus redes sociales para despedirse de la orquesta.

La cantante, de 19 años, agradeció a los fundadores de la agrupación, Óscar Custodio y Pilar Torres, por haberle dado la oportunidad de formar parte del grupo.

"Hoy quiero tomarme un momento para agradecer de corazón al señor Óscar Custodio y a la señora Pilar Torres por haberme dado la oportunidad de formar parte de la familia de La Bella Luz", expresó la artista en su mensaje.

Asimismo, dedicó unas palabras a sus compañeros y al público que la acompañó durante esta etapa de su carrera. Sin embargo, el anuncio que llamó la atención fue la confirmación de su salida de la orquesta.

"Después de pensarlo mucho, he tomado la decisión de dar un paso al costado por motivos personales. No ha sido una decisión sencilla, pero siento que es momento de cerrar esta etapa y seguir adelante con nuevos sueños y metas", señaló.

La Bella Luz retira imagen de Anely Dávila

Tras el anuncio de Anely Dávila, La Bella Luz tomó una decisión que no pasó desapercibida: la imagen de la cantante empezó a desaparecer de las publicidades de sus eventos.

Antes de que se confirmara su salida, Anely todavía aparecía en los materiales promocionales de la agrupación. Esto ocurría mientras circulaba la versión de que solo se encontraba tomando un descanso debido a una cirugía estética.

Sin embargo, luego de que la artista comunicara oficialmente que dejaba el grupo, su fotografía comenzó a ser retirada de las piezas publicitarias.

Salida de Anely Dávila en medio de polémica

La despedida de Anely Dávila llega en un momento complicado para La Bella Luz, que atraviesa una controversia tras la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta por presunto acoso sexual.

La salida de Anely Dávila marca una nueva etapa para La Bella Luz, que tomó una radical decisión tras el anuncio de la cantante de 19 años: retirar su fotografía de las publicidades de sus próximos eventos.