Junín: presidenta Keiko Fujimori inaugura el canal de riego de Sulcán Chala

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, encabezó la ceremonia de inauguración del canal de riego de Sulcán Chala en el distrito de San José de Quero, ubicado en la provincia de Concepción, región Junín. Esta infraestructura pública tiene como objetivo optimizar los proceso de conducción y distribución del agua para las actividades agropecuarias de la zona central del país.

Preparación ante El Niño

Durante el acto oficial, la jefa de Estado resaltó la articulación entre los distintos niveles de gobierno y el apoyo técnico financiero recibido desde el exterior. La obra requirió un presupuesto que supera los 11 millones de soles, contando con un 80% de cofinanciamiento aportado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

"Estamos muy contentos porque se ha inaugurado una obra fundamental, 17 kilómetros de canales de irrigación que, además, hemos visto que va a permitir utilizar el riego o la aspersión por gravedad. Y todo esto frente al fenómeno de El Niño significará que vamos a poder tener mejor manejo del agua frente al problema de la sequía, que vamos a tener mejor seguridad alimentaria y también más productividad", destacó.

Frente a este escenario, la jefa de Estado solicitó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego estructurar planes con visión de largo plazo para la gestión de las cuencas. Entre las prioridades señaladas figura el fortalecimiento de los programas de reforestación y la conservación de cabeceras de cuenca en las zonas altoandinas.

Compromisos con el sector agropecuario e infraestructura educativa

En el marco del trabajo de campo con las comunidades campesinas del sector, la mandataria anunció el equipamiento técnico para optimizar las labores de siembra y cosecha en la provincia de Concepción. La medida contempla la distribución de maquinaria agrícola especializada para siete unidades comunitarias de la jurisdicción.

"Y lo otro es el pedido del colegio. Yo saludo a los niños, a los directores, a los profesores y como ustedes han podido ver, para mí uno de los principales legados que vamos a tener en este gobierno será la modernización de todas nuestras escuelas. Así es que me voy a llevar el expediente y conversamos con el ministro Chang para que la de Sulcán y de Chala también sean modernizados", expresó.

La comitiva presidencial estuvo integrada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y el titular de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini. Las autoridades verificaron en el terreno el funcionamiento de las compuertas y los tramos principales que integran el nuevo canal de irrigación.

En ese sentido, Keiko Fujimori sostuvo que la infraestructura hídrica y el fortalecimiento de los servicios básicos en las zonas rurales continuarán siendo ejes prioritarios durante su gestión gubernamental.