Keiko Fujimori advierte sobre 'mega Niño' y pide a la ciudadanía prepararse: "No sabemos si será suficiente"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori advirtió sobre los posibles efectos del fenómeno El Niño y pidió a la ciudadanía colaborar con las acciones de prevención. La mandataria señaló que existen diversas formas de contribuir, como preparar las viviendas y cuidar los ríos, ante el riesgo de lluvias intensas y posibles emergencias.

Keiko Fuji

"Los índices y las estadísticas señalan que vamos a tener un mega Niño, que nunca hemos visto en las últimas décadas. Por lo tanto, hago un llamado para que todos los ciudadanos colaboren. Hay muchas maneras de apoyar, preparando sus casas, qué rutas tomar en caso tengan que evacuar, cuidando sus ríos, informándose constantemente de fuentes sólidas", afirmó.

"Les agradecemos a todas las personas que siguen colaborando para que hoy tengamos un río Piura limpio, descolmatado y preparado, pero no sabemos si será sufuciente", señaló.

"Se ha trabajado en dos horarios de diez horas, veinte horas por día. Hoy tenemos en el río Piura, lo decimos con orgullo, una caja hidraulica de 4 mil metros cúbicos por segundo. En la etapa 1 y 2, prácticamente estamos en un 99%. Toda esta maquinaria se trasladará al Bajo Piura", manifestó.

Proceso de las obras preventivas

En la zona de Los Ejidos-Puente Bolognesi, las labores alcanzaron el 100 % de avance físico, tras intervenir los 4,85 kilómetros previstos. Por su parte, las tareas de descolmatación registran un progreso del 85,30 %, con un volumen de 464 382 metros cúbicos removidos.

Por otro lado, los trabajos en El Milagro-La Encantada presentan un avance del 27,59 %, mientras que en Piedra Negra llegan al 20,73 %. Asimismo, las autoridades inspeccionarán las acciones ejecutadas por el Ministerio de Defensa en siete sectores de la región.

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