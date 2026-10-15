Keiko Fujimori anunciará nuevas medidas ante impacto del fenómeno El Niño: "El golpe va a ser fuerte"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que acudirá esta noche al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para informar sobre medidas adicionales frente a las condiciones climáticas que afronta el país debido al fenómeno El Niño.

Keiko Fujimori acudirá al COEN para anunciar medidas por el fenómeno El Niño

La jefa de Estado participó en el lanzamiento del recetario 'Mar de Oportunidades', una iniciativa que busca promover el consumo, la preparación y el aprovechamiento de distintas especies y recursos pesqueros frente a los posibles efectos del fenómeno climático. En la actividad también estuvo presente el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

Durante una actividad en el Callao, la presidenta de la República, Keiko Fujimori anunció que presentará nuevas acciones frente a los efectos del fenómeno El Niño y advirtió que la temperatura del mar se encuentra entre 4 y 5 grados por encima de lo habitual, también destacó la importancia de adaptar el consumo de recursos pesqueros.

La mandataria advirtió sobre las posibles consecuencias de este fenómeno y señaló que el Perú podría verse especialmente afectado por el incremento de la temperatura del mar.

"En medio de esta adversidad, no va a ser fácil para nuestro país. Por eso, esta noche estaremos en el COEN anunciando medidas adicionales, porque la temperatura del mar hoy está por encima de 4 o 5 grados centígrados de lo habitual", manifestó.

Fenómeno El Niño modifica pesca y consumo de recursos marinos

Durante su intervención, Keiko Fujimori advirtió que las condiciones del mar ya vienen afectando las actividades pesqueras, particularmente la extracción de anchoveta, y destacó los cambios en la disponibilidad de especies que llegan a las mesas de las familias peruanas.

" El golpe va a ser fuerte , eso ha significado que no tengamos temporada, que no podamos pescar anchoveta y que hoy tengamos especies distintas a las que las mamitas estamos acostumbradas", sostuvo.

El anuncio de las nuevas medidas desde el COEN se realizará, según indicó la presidenta, en medio de las preocupaciones por el aumento de la temperatura del mar y sus repercusiones en las actividades productivas.

"Yo sé que si trabajamos unidos, si enfrentamos esta adversidad con un solo puño, vamos a saber levantarnos y vamos a salir más fuertes como país", expresó.

Finalmente, Keiko Fujimori llamó a la población a enfrentar de manera conjunta los efectos del fenómeno El Niño comentó que acudirá al COEN para anunciar nuevas medidas ante las condiciones climáticas