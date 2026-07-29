Primer Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori prioriza seguridad, reactivación económica y reorganización

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori se reunió este miércoles 29 de julio con su primer Consejo de Ministros, encabezado por el premier, Luis Galarreta, en una sesión ordinaria realizada desde las 8:00 de la mañana en Palacio de Gobierno. La agenda estuvo centrada en medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, impulsar la reactivación económica y reorganizar instituciones estratégicas del Estado.

¿Qué puntos se abordaron en la sesión?

Dentro de la sesión, como principal orden del día, el Gabinete de Keiko Fujimori evaluó un proyecto de ley que busca delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en diversas materias. Algunas de ellas son: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, la promoción y protección de los emprendedores y de las micro y pequeñas empresas, así como el impulso a la formalización, el empleo y la protección social.

La propuesta aplicada tambien contempla otorgar facultades para promover el desarrollo productivo mediante la simplificación administrativa, la eliminación de barreras burocráticas y la desregulación de procedimientos. Asimismo, incluye la posibilidad de legislar en materia de reforma y modernización del Estado, así como en los ámbitos tributarios, aduanero y de facilitación del comercio.

Agenda del primer Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori

Otro de los temas incluidos en la sesión fue la evaluación de un proyecto de decreto supremo que dispone reforzar la continuidad de la intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario. Esta iniciativa fue presentada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y busca mantener las acciones extraordinarias implementadas en los establecimientos penitenciarios del país.

Propuesta para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)

Por el lado del apartado de informes y presentaciones, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) expuso dos propuestas de reorganización institucional. La primera corresponde a un proyecto de decreto supremo que dispone la ejecución inmediata del proceso de reorganización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), además de aprobar medidas prioritarias para fortalecer su transformación institucional.

Como segunda propuesta, se plantea declarar en reorganización al propio Midagri, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y fortalecer su capacidad de respuesta frente a los desafíos del sector agrario. Esta medida estaría orientada a mejorar la preparación del Estado frente al Fenómeno de El Niño y otros eventos climáticos que afectan la producción agrícola.

Con esta primera sesión del Consejo de Ministros, el equipo de Keiko Fujimori marca las prioridades de la nueva gestión, enfocándose en impulsar cambios en sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país.