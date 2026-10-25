Presidenta Keiko Fujimori felicita a Lula da Silva tras su reelección como mandatario de Brasil

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la confirmación de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva al frente del gigante Sudamérica, una ola de mensajes y pronunciamientos oficiales por parte de diversos jefes de Estado y líderes políticos de la región no se hizo esperar.

Diversos gobernantes destacaron la importancia de la jornada democrática en Brasil y ratificaron su compromiso de mantener una estrecha colaboración diplomática y bilateral en los próximos años.

Perú: Keiko Fujimori garantiza mantener alianza estratégica

Desde el plano local, la mandataria peruana Keiko Fujimori extendió su felicitación oficial al reelecto gobernante brasileño y saludó al pueblo de Brasil por la jornada cívica. Asimismo, a puertas de conmemorarse el bicentenario de relaciones diplomáticas bilaterales, reafirmó la voluntad de fortalecer la alianza estratégica, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía compartida.

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

Líderes de la región también se pronuncian

Desde Chile, el presidente José Antonio Kast reveló que mantuvo una conversación directa con Lula para felicitarlo, resaltando que ambas naciones poseen un gran futuro en común enfocado en potenciar la integración económica y el combate frontal contra el crimen organizado en la región.

En Bolivia, Rodrigo Paz Pereira saludó también al líder brasileño remarcando los lazos de hermandad vecinal, la historia compartida y los desafíos comunes para generar mayores oportunidades de desarrollo para ambas naciones.

Desde Paraguay, Santiago Peña felicitó al mandatario reelecto y destacó que su país y Brasil comparten una sólida agenda común de integración y bienestar social.

Yamandú Orsi, mandatario de Uruguay, señaló que pudo comunicarse directamente con su homólogo brasileño, a quien calificó de amigo, para saludarlo por el triunfo y celebrar la fiesta democrática que representó el proceso electoral.

Saludo presidenciales de Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay

Reacciones desde Centroamérica

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo al líder del Partido de los Trabajadores (PT) con un mensaje breve que apeló a la soberanía popular, política de gobierno que comparte con su homólogo.

Además, el presidente panameño, José Raúl Mulino, envió un saludo especial al pueblo brasileño y al mandatario reelecto, manifestando su total disposición de continuar trabajando conjuntamente en beneficio de ambos países.

Saludo presidenciales de Panamá y México.

La rápida respuesta y el amplio respaldo de los mandatarios latinoamericanos reflejan la enorme relevancia geopolítica de Brasil en el escenario regional, consolidando así puentes de cooperación en materia económica, ambiental y de seguridad tras este decisivo proceso electoral, que aún espera mayores reacciones desde la oposición directa.