Comunidad Andina: Keiko Fujimori y Gonzalo Gutiérrez definen prioridades de la presidencia peruana 2026-2027

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunió en Palacio de Gobierno con el Secretario General de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, para abordar los principales lineamientos de la presidencia pro tempore del bloque regional que el Perú ejercerá durante el período 2026-2027. El encuentro sirvió para revisar los objetivos estratégicos y la planificación diplomática que orientarán la agenda de integración entre las naciones miembros.

Coordinación en Palacio de Gobierno y plan de trabajo regional

Durante el diálogo desarrollado en la sede del Ejecutivo, las autoridades repasaron los temas prioritarios que marcarán el dinamismo de la agenda andina en los próximos meses. Las conversaciones se enfocarán en articular esfuerzos institucionales para consolidar el comercio, la libre movilidad y el bienestar social en el ámbito sudamericano.

En el encuentro desarrollado en Palacio de Gobierno, se abordó el plan de trabajo que se implementará durante la PPT peruana, el cual tiene como objetivo profundizar la integración andina y acercar sus beneficios a la ciudadanía.

La planificación trazada busca que las políticas adoptadas en el seno de la Comunidad Andina respondan directamente a las demandas cotidianas de los ciudadanos. Se prevé un trabajo coordinado entre los ministerios de Relaciones Exteriores del bloque para garantizar el cumplimiento de los acuerdos aprobados en las distintas mesas de negociación.

¡Perú fortalece su liderazgo en la integración andina! La presidenta de la república, Keiko Fujimori, se reunió con el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, para coordinar los lineamientos y el plan de trabajo de la Presidencia Pro Tempore que nuestro país ejercerá durante el período 2026-2027, con el objetivo de profundizar la integración regional y acercar sus beneficios a la ciudadanía. #PerúResponde — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 16, 2026 Lee también Keiko Fujimori sobre acciones ante El Niño: "Se están tomando todas las medidas"

Asimismo, la gestión de la presidencia pro tempore promoverá iniciativas transversales para dinamizar el intercambio económico entre las pequeñas y medianas empresas de los países integrantes. De esta manera, el liderazgo peruano se plantea consolidar un espacio de integración más moderno, participativo e incluyente.

Ejes prioritarios y proyección de la agenda diplomática

El diseño estratégico de la gestión peruana contemplará un conjunto de prioridades destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta conjunta ante desafíos globales y locales. Las directrices de la política exterior se articularán en torno a compromisos sustentables y al impulso del desarrollo en las zonas de frontera.

Al asumir la PPT de la Comunidad Andina, el canciller peruano, Carlos Espá, señaló que nuestro país trabajará para profundizar la integración y detalló que su plan de trabajo tendrá tres ejes prioritarios: seguridad de desastres y sostenibilidad ambiental, y ciudadanía andina e integración fronteriza, los que buscarán acercar más la integración al ciudadano.

Estos ejes estratégicos orientarán las reuniones sectoriales que sostendrán las comisiones técnicas durante todo el ejercicio de la presidencia temporal del bloque. El abordaje de la gestión del riesgo de desastres y la preservación ambiental busca consolidar protocolos regionales unificados frente al cambio climático.

En ese sentido, Keiko Fujimori reafirmó el compromiso del Perú de conducir con eficiencia la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina y garantizar resultados concretos en favor de todos los ciudadanos del bloque.