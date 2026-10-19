La Molina: excandidato persigue a ladrones que robaron S/45.000 en equipos y terminó con la pierna herida

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sergio Castromonte, excandidato a la alcaldía de La Molina y bombero, persiguió a los sujetos que robaron equipos tecnológicos de su local. La intervención terminó en el óvalo de Santa Anita, donde se enfrentó a los sospechosos y sufrió una lesión en la pierna izquierda.

Robo en local de campaña afectó equipos tecnológicos

El robo ocurrió durante la madrugada en un inmueble ubicado en la avenida Flora Tristán, en La Molina. Según la información de ATV Noticias, los sujetos ingresaron al establecimiento y sustrajeron equipos tecnológicos cuyo valor fue estimado en S/45.000.

Los bienes pertenecían a un espacio vinculado con las actividades de Castromonte. Parte de los equipos iba a utilizarse en una campaña navideña de ayuda social dirigida a niños. Los reportes del medio citado también señaló que los responsables se llevaron una camioneta, utilizada más tarde durante la fuga.

Según la cobertura de ATV Noticias, los sospechosos habrían ingresado al local durante la madrugada utilizando una llave maestra. Tras advertir lo ocurrido, Castromonte inició la persecución. Asimismo, se reportó que el aproximado del monto perdido en los equipos es de S/25.000 y mencionaron a cuatro involucrados.

Persecución terminó con enfrentamiento y lesión

La persecución continuó hasta el óvalo de Santa Anita, donde Castromonte alcanzó a parte de los sospechosos y se produjo un enfrentamiento físico. La versión difundida por Infobae señala que el excandidato se enfrentó a tres sujetos, mientras los reportes de otros medios describieron la participación de cuatro personas en el robo.

Durante la intervención, el excandidato sufrió una lesión en la pierna izquierda. Se reportó que podría tratarse de una lesión de ligamentos, aunque también se mencionaron posibles afectaciones en la rodilla y el menisco. No obstante, hasta el momento no se logró tener un diagnóstico médico confirmado.

Los reportes también indicaron que un motociclista habría colaborado durante la persecución y que el vehículo utilizado por los sospechosos fue interceptado. Asimismo, se difundieron cuestionamientos de Castromonte sobre la respuesta de las autoridades ante el incidente.

El caso reúne dos aspectos centrales: el robo de equipos tecnológicos en un local de La Molina y la persecución que terminó en Santa Anita con el excandidato herido. La diferencia entre los montos publicados y el número de involucrados deberá aclararse con información oficial o nuevas declaraciones de los responsables de la investigación.