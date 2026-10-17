Trágico accidente en la Panamericana Sur: motociclista muere tras impactar contra camión frente al Mall del Sur

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un motociclista de aproximadamente 35 años perdió la vida tras estrellarse contra un camión cisterna que transportaba combustible en la carretera Panamericana Sur, frente al Mall del Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores. El accidente ocurrió durante la noche y provocó el cierre parcial de la vía, generando congestión vehicular en la zona.

Según informó la Policía Nacional, el hecho se registró alrededor de las 11:20 p. m. de ayer, cuando el conductor de la motocicleta transitaba de norte a sur, a la altura del puente Próceres. De acuerdo con los primeros testimonios, el hombre habría intentado adelantar al vehículo pesado, maniobra que habría desencadenado el fatal accidente.

Producto del violento impacto, la motocicleta terminó llevándose parte de la valla divisoria de la vía. Una vendedora que se encontraba en el lugar presenció lo ocurrido y relató los momentos previos al choque, además de advertir sobre las maniobras peligrosas que realizan algunos conductores de vehículos menores.

"Vi que estaban pasando los carros con normalidad, pero luego sonó algo y pensé que era el tráiler, pero luego vi otras cosas. La moto lineal ha intentado ganarle al tráiler. Por eso es que hubo el accidente. Es la segunda vez que veo algo así. Yo veo que hay muchas motos lineales. Se meten, pero deberían estar más hacia la derecha para que no haya más accidentes", indicó la testigo.

Tras el accidente, el conductor del camión cisterna fue trasladado a la comisaría de Sagitario, en el distrito de Surquillo, para continuar con las diligencias correspondientes. Asimismo, las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores serán fundamentales para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar las responsabilidades.

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Alrededor de las 2:40 a. m., el cadáver del motociclista permanecía sin identificar, mientras la Policía Nacional esperaba la llegada del personal del Ministerio Público para realizar el levantamiento. Debido a que parte de la vía continuaba cerrada, se recomendó a los conductores tomar rutas alternas para evitar la congestión, especialmente en las inmediaciones del puente Próceres, en sentido de norte a sur.

Es así que, el accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos de las maniobras temerarias en las pistas, especialmente cuando motociclistas intentan adelantar vehículos de gran tamaño sin las precauciones necesarias. Respetar las normas de tránsito, mantener una distancia segura y evitar competir por el paso son medidas fundamentales para prevenir tragedias y proteger la vida de todos los usuarios.