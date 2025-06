Liberan a sujetos que agredieron a policías de tránsito: PNP cuestiona orden del PJ y a fiscales del caso

El pasado viernes 06 de junio, una pareja agredió físicamente a dos policías de tránsito para evitar su intervención. El hecho quedó registrado en video, y poco después los sujetos fueron detenidos. Sin embargo, el Poder Judicial (PJ) ordenó que sean liberados y solo reciban como sanción la comparecencia con restricciones y el pago de una multa.

Jefferson Juscamayta Herrera y Fernanda Pantoja Véliz son los individuos que atacaron a la suboficial Lucero Príncipe y otra policía. Los sujetos reaccionaron violentamente luego de que las agentes los detuvieran por desplazarse a bordo de una moto lineal en una vía exclusiva de la av. Inca Garcilaso de la Vega, así como llevar consigo menores de edad sin la debida protección.

Tras el ataque, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturarlos y los puso a disposición de la Fiscalía. En un principio, se supo que ambos afrontarían cargos por el delito de violencia y resistencia a la autoridad en modalidad agravada, los cuales son castigados hasta con una pena de cárcel.

Posteriormente, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Penal del Cercado de Lima culminó las diligencias urgentes y necesarias en la investigación seguida contra los agresores de las agentes de la Unidad de Intervenciones Rápidas de la PNP. En ese sentido, solicitó la incoación de proceso inmediato y la medida de comparecencia con restricciones para los imputados.

Pese a las evidencias de agresión contra la autoridad, Jefferson Juscamayta y Fernanda Pantoja fueron liberados este martes 10 de junio. La jueza Yesenia Cigüeñas Reyes ordenó que ambos continúen el proceso legal bajo la medida cautelar por 9 meses, así como pagar una reparación civil de S/ 15 mil. Encapuchados y con prisa, los sujetos abandonaron la sede jurídica junto a sus allegados, en un vehículo con lunas polarizadas.

Fuente: América TV.

Tras conocerse la decisión judicial, el director de Defensa Legal de la PNP, Máximo Ramírez, manifestó su desacuerdo. Según advirtió, la liberación de los agresores sería interpretado de manera errónea por la ciudadanía, por lo que se restaría importancia a los agravios cometidos en contra de las autoridades.

"¿Qué mensaje le damos a la ciudadanía? '¡Golpéale a un policía, no te pasa nada! ¡Golpéale un fiscal, no te pasa nada! ¡Golpea un juez, no te pasa nada!'", cuestionó.