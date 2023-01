Más de dos millones de peruanos podrían quedarse sin agua potable por bloqueos en carreteras

31/01/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) advirtió que más de dos millones de peruanos podrían quedarse sin agua potable en los próximos quince días.

La entidad explicó que este desabastecimiento se debe a la falta de ciertos insumos químicos para el proceso de potabilización del agua en algunas regiones del país. Esto como producto del bloqueo de las carreteras.

La Sunass precisó que las localidades que se verían afectadas se encuentran en Apurímac, Arequipa, Cusco, Áncash y Puno. En estos departamentos existen alrededor de 115 hospitales, 4 103 centros de salud, 246 mercados y 369 comisarías.

"En esas regiones se ha registrado cierto riesgo. En los próximos quince días pueden haber ciertos inconvenientes en el proceso", indicó Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de Sunass.

El bloqueo de carreteras dificulta el traslado de insumos químicos como el sulfato de aluminio, cloruro férrico, polímero aniónico, desinfectantes como el cloro, entre otros.

Cabe precisar que estos insumos utilizados para la potabilización del agua solo pueden ser trasladados por vías terrestre y no por vía aérea. En esa línea, el funcionario hizo un llamado a la población a desbloquear las carreteras para no perjudicar a la ciudadanía. "No podemos afectar la vida de los niños, en primer lugar", sostuvo.

"Insumos como el cloro, al ser un gas, es peligroso trasladarlo por vía aérea. La única forma de su traslado es por vía terrestre", explicó.

