Sedapal asegura que no habrá desabastecimiento de agua durante el fenómeno El Niño

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que la capital cuenta con las garantías técnicas necesarias para evitar interrupciones o desabastecimiento en el suministro de agua potable durante la eventual llegada del fenómeno El Niño.

A través de la ejecución de obras preventivas en la cuenca del río Rímac y el reforzamiento de las plantas de tratamiento, la entidad busca mitigar los riesgos derivados del incremento del caudal y la turbiedad del recurso hídrico.

Trabajos de descolmatación y resguardo de la infraestructura

Las labores de prevención contemplan un despliegue operativo focalizado en los puntos más vulnerables del río Rímac, principal fuente de captación para la planta. La remoción de sedimentos y rocas busca evitar desbordes que puedan comprometer las bocatomas e interrumpir el flujo continuo hacia los procesos de potabilización.

Asimismo, la estrategia técnica de la empresa incluye el levantamiento de muros de contención y defensas ribereñas a lo largo de la cuenca. Estas barreras de protección física protegen directamente las estaciones de bombeo, pozos de reserva y estructuras operativas situadas en las inmediaciones del margen del río, reduciendo el impacto de eventuales avenidas de lodo.

"Estamos haciendo las acciones preventivas. Estamos haciendo por ejemplo trabajos de descolmatación que ya están casi al 99% en el río Rímac. Protección de nuestra infraestructura de producción, por ejemplo pozos, estaciones de bombeo que están desarrolladas en las riberas", indicó.

Cronograma de intervención y pronósticos meteorológicos

El plan de contingencia desarrollado por la entidad estatal contempla que todas las obras físicas y de mantenimiento de infraestructura queden operativas antes de que se registren las primeras precipitaciones de gran volumen. La coordinación permanente con los organismos meteorológicos permite ajustar la ejecución de las labores según los pronósticos del clima.

El reforzamiento de la red primaria de distribución busca además mantener los niveles de almacenamiento en los reservorios estratégicos de la ciudad. Con estas medidas de ingeniería preventiva, la administración procura mantener la operatividad del sistema de agua potable ante cualquier eventualidad que incremente la turbiedad en las zonas de captación.

"Todas estas intervenciones tienen previsto su fin su culminación el mes de noviembre, no podemos hacerlo porque ya tenemos los pronósticos que se van adelantar las lluvias", detalló.

En ese sentido, Sedapal reafirma su compromiso de mantener la continuidad del servicio hídrico en la capital mediante la culminación oportuna de las obras de protección y la supervisión constante de sus plantas de producción frente al fenómeno El Niño.