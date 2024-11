Mesa Redonda: Comerciantes rechazan cierre de accesos y colocación de rejas ante posibles accidentes

El equipo de Exitosa recorrió las calles de Mesa Redonda para conocer el sentir de los comerciantes respecto a la colocación de rejas y cierre de accesos de la zona ubicada en el Cercado de Lima. Todo ello en el marco del nuevo plan de operaciones 'Navidad Segura'.

En declaraciones exclusivas a nuestro medio, los comerciantes de Mesa Redonda manifestaron su indignación ante este nuevo plan, que supone garantizará su seguridad durante Navidad y Año Nuevo.

Y es que muchos creen potencialmente peligroso que los accesos a la concurrida zona sean cerrados con rejas, sobre todo por la posibilidad de que se suscite un accidente similar al del 2001, cuando un incendio, provocado por fuegos artificiales, arrasó con gran parte del lugar comercial.

"A mí parecer, no está bien ¿Y si ocurre un desastre? imagínese, la gente no podría salir (por las rejas colocadas) (...) No nos han dicho nada (¿simplemente llegaron y vieron las rejas?) así es", señaló una vendedora de Mesa Redonda.