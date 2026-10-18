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Control de ciudadanos extranjeros

Migraciones interviene a más de 900 ciudadanos extranjeros durante un operativo simultáneo en 17 regiones

La Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional intervinieron a más de 900 personas. De este grupo, 160 son posibles infractores de la ley migratoria en diversas regiones.

Migraciones ejecutó intervenciones en 17 regiones
Migraciones ejecutó intervenciones en 17 regiones Captura Canal N

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/10/2026

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La Superintendencia Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional, llevó a cabo un operativo de manera simultánea en 17 regiones del país. Esta medida tuvo como objetivo principal verificar la situación migratoria actual de cientos de ciudadanos extranjeros que residen o transitan por el territorio peruano.

Durante este despliegue de fiscalización vinculada a la seguridad ciudadana, las fuerzas del orden intervinieron a más de 900 extranjeros. Ante ello, los datos oficiales indican que más de 160 de estas personas fueron plenamente identificadas como presuntos infractores de la normativa vigente en migraciones.

Mayoría de infractores detectados en Tumbes Chiclayo y Chimbote

Cabe mencionar que las labores de control se focalizaron en puntos considerados críticos por las autoridades. Las intervenciones tuvieron mayor presencia en las zonas del norte y de frontera del país, respetando en todo momento los derechos y los procedimientos institucionales de los ciudadanos extranjeros.

De acuerdo con la información brindada por las instituciones, la mayor parte de los casos detectados corresponde a ciudadanos de nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana. En esa línea, las áreas con mayor número de intervenciones para detectar a los posibles infractores a la ley migratoria fueron precisamente las ciudades de Tumbes, Chiclayo y Chimbote.

La supervisión de todas estas tareas se ejecutó desde las instalaciones de la Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria. Desde este punto, se constató en tiempo real que los agentes en el campo realizaran los procedimientos establecidos conforme a ley durante los operativos sorpresivos para mantener el orden en el territorio nacional.

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Migraciones continuará con intervenciones

Las acciones de control de la Superintendencia Nacional de Migraciones no se detendrán en los próximos días. Las autoridades confirmaron que los despliegues de verificación seguirán ejecutándose de forma sorpresiva y simultánea en distintos puntos del país como parte de la fiscalización de la situación legal de las personas extranjeras intervenidas.

"Se va a continuar con los operativos a nivel nacional, no con ánimo de hostigamiento ni de persecución; solo es control y fiscalización migratoria", indicaron las autoridades de Migraciones.

Para potenciar estas medidas, la institución migratoria incorporó recientemente a un equipo especial conformado por personal en situación de retiro que cuenta con experiencia comprobada en investigación criminal. Esta decisión busca fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de las funciones asignadas a los trabajadores desplegados en todas las regiones peruanas durante las inspecciones migratorias.

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Este grupo especializado ayudará a garantizar que las directivas institucionales se acaten de manera estricta y transparente durante cada inspección. 
 

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