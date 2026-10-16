Premier Galarreta se reúne con el fiscal de la Nación para impulsar acciones contra la criminalidad en el país

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, se reunió con el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, para fortalecer la coordinación entre el Gobierno y el Ministerio Público frente a la criminalidad. Este encuentro busca impulsar acciones conjuntas, recuperar espacios públicos y promover entornos seguros para la ciudadanía.

Gobierno y Fiscalía refuerzan coordinación contra el delito

El premier destacó la participación de la Fiscalía en las acciones destinadas a combatir la delincuencia. La reunión se enmarca en los esfuerzos del Ejecutivo para articular el trabajo de las instituciones estatales frente al crimen organizado y fortalecer la seguridad en el país.

Previamente, Galarreta resaltó el trabajo de la Policía Nacional del Perú y la puesta en marcha del Comando Unificado, una estrategia que reúne a los agentes y a las Fuerzas Armadas para enfrentar a las organizaciones criminales. Este mecanismo forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno.

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"La lucha contra la criminalidad desde el Gobierno va a ser radical. Nuestra Policía no deja un solo día de trabajar y ahora con el Comando Unificado tenemos una doble acción contra la criminalidad", sostuvo el jefe del gabinete ministerial.

La estrategia del Gobierno contempla la participación de ambas instituciones, mientras que la reunión con el Ministerio Público busca reformar la coordinación entre organismos estatales que intervienen en la lucha contra el crimen.

Comisión multisectorial busca recuperar el orden público

Como parte de estas medidas, el Ejecutivo dispuso la creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este grupo tendrá funciones de supervisión, coordinación y seguimiento de las intervenciones estatales contra la criminalidad.

Esta comisión busca articular las acciones de las entidades públicas para restablecer la paz social, fortalecer el orden interno y enfrentar el crimen organizado. Asimismo, su labor contempla el seguimiento de las medidas impulsadas por el Estado y la coordinación entre los sectores involucrados en la política de seguridad.

#PCMInforma | El Estado suma esfuerzos para enfrentar el crimen y devolver la tranquilidad a las familias.



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La creación de este grupo se suma al trabajo del Comando Unificado, que reúne a la PNP y las Fuerzas Armadas. Ambos mecanismos forman parte de las acciones anunciadas por el Ejecutivo para reforzar la respuesta estatal frente a la delincuencia y recuperar espacios públicos.

La reunión entre ambos funcionarios coloca nuevamente en agenda la coordinación del Gobierno con el Ministerio Público. La lucha contra la criminalidad, el fortalecimiento del orden público y la seguridad ciudadana vienen siendo los principales objetivos señalados en las medidas difundidas por el Ejecutivo.