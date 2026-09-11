Expulsión de migrantes indocumentados: Keiko Fujimori afirma que requiere las facultades legislativas para agilizar proceso

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo este viernes que la aprobación de las facultades legislativas es indispensable para enfrentar el problema de la migración irregular. Según explicó, el Ejecutivo requiere herramientas adicionales para agilizar la expulsión de migrantes indocumentados y fortalecer el control en las fronteras.

"Para poder ampliar estos periodos en los que están detenidos, para luego expulsarlos y que regresen a Venezuela. Todo lo que podamos avanzar sin facultades lo estamos haciendo, pero en el resto de herramientas adicionales las necesitamos a través del Congreso", señaló la mandataria.

Medida respaldada por Marco Rubio

Fujimori subrayó que el gran número de migrantes indocumentados exige una política más firme, que permita aumentar el tiempo de detención de delincuentes extranjeros sin documentación regular, con el objetivo de garantizar su retorno a sus países de origen.

La presidenta añadió que esta idea fue respaldada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita a Lima para ratificar la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, iniciativa regional de cooperación en seguridad.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista exclusiva con Exitosa, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, señaló que mediante las facultades se busca agilizar la expulsión de migrantes indocumentados.



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Reestructuración policial socios comerciales

En otro momento, la jefa de Estado se refirió también a la necesidad de restructurar la Policía Nacional del Perú (PNP), no solo para enfrentar el crimen organizado, sino también para depurar a los malos elementos dentro de la institución. Fujimori adelantó que este proceso podría contar con el apoyo de organismos externos como el FBI, la DEA y la Interpol, quienes aportarían información y asistencia técnica para fiscalizar y purgar progresivamente la estructura policial.

La entrevista también abordó el plano internacional. La mandataria se refirió a la creciente fijación de Estados Unidos en Perú y sobre las interrogantes sobre si ello responde a un genuino interés de cooperación bilateral o a la creciente presencia de China, principal socio comercial del país.

Ante esta disyuntiva geopolítica, Fujimori ratificó que el Perú seguirá siendo socio de todos los países que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde participan tanto EE.UU. como China junto a Perú.

Finalmente, la presidenta expresó su expectativa de que el Congreso le otorgue el permiso para viajar a la próxima edición de la cumbre de APEC, donde coincidiría con los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. "El Perú seguirá siendo un socio comercial de quienes integran el foro Asia-Pacífico", remarcó, reafirmando la línea de mantener relaciones abiertas con ambos bloques de poder.