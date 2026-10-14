Ministro de Educación sobre presunto caso de abuso grupal en Piura: "La denuncia penal, aún cuando sean menores, es procedente"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Educación, José Antonio Chang, se pronunció sobre el presunto caso de abuso grupal contra una escolar en el colegio Santa Rosa de Lima, en Talara, Piura, y anunció que el procurador del sector presentará una denuncia penal.

Minedu enviará inspectores para supervisar el caso

El ministro de Educación indicó que la Dirección Regional de Educación de Piura adoptará las medidas correspondientes. Asimismo, precisó que el Minedu asignará a dos representantes para dar seguimiento al caso.

"Entendemos que la Dirección Regional de Piura tiene que tomar las acciones inmediatas. Nosotros hemos enviado, por medio del Ministerio de Educación, a funcionarios inspectores para que tomen acción", afirmó.

Chang exige medidas urgentes ante caso escolar

Aunque los nuevos lineamientos de disciplina escolar fueron presentados el 13 de octubre y aún están pendientes de oficialización, el titular del sector consideró necesario adoptar medidas oportunas y eficaces frente al caso.

"No tenemos el reglamento aprobado, está prepublicado, pero se hace indispensable que se tomen las decisiones más urgentes", indicó.

Sector Educación presentará denuncia penal por presunto abuso

Chang remarcó que, al tratarse de un presunto caso de abuso sexual, se procederá con la denuncia penal correspondiente. Asimismo, aseguró que el Ministerio de Educación se encargará de presentar la denuncia y dar seguimiento al caso.

"En este caso que es de violación sexual, la denuncia penal, aún cuando sean menores, es procedente. Nuestro procurador va a hacer la denuncia. Los padres son corresponsables civiles en este tema", sostuvo.

El titular de Educación, José Antonio Chang, abordó la denuncia por un presunto abuso grupal contra una estudiante del colegio Santa Rosa de Lima, ubicado en Talara, Piura, y anunció que el procurador del sector interpondrá una denuncia penal por el caso.