Crimen en Chincha: capturan a presuntos implicados en el sicariato de la empresaria Gloria Félix

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a los presuntos implicados en el crimen de la empresaria Gloria Roxana Félix, ocurrido el pasado 8 de octubre en la provincia de Chincha, Ica. La intervención se logró mediante acciones de inteligencia ejecutadas por la Brigada Especial contra la Criminalidad (Brecc) y la División de Investigación contra el Crimen Organizado.

Durante el operativo cayeron Joaquín Ramírez Aponte, alias "JJ", y Olivia Aponte Peralta, alias "La China", quienes registraban mandato de detención preliminar. En la misma acción fue intervenido un tercer sujeto en posesión de un arma de fuego sin número de serie.

Operativo policial e investigaciones por mandato judicial

Las fuerzas del orden iniciaron el seguimiento tras recibir las órdenes de detención emitidas por el Poder Judicial a solicitud del Ministerio Público. El Director de Investigación Criminal de la PNP, General Ricardo Espinoza, detalló cómo se logró recabar las primeras evidencias contra el principal sospechoso del crimen.

"Este sicario identificado como Edson Joaquín Ramírez Aponte sobre quien ya la policía de Ica le había tramitado una detención preliminar. Es decir, la policía de Ica acogió las primeras evidencias para sustentar ante la Fiscalía, de igual manera ante el Juzgado un mandato de detención", indicó.

El mando policial explicó que las labores de inteligencia incluyeron la revisión de material fotográfico en redes sociales, donde el investigado exhibía el armamento utilizado en sus actividades ilícitas.

"Es así como se logró la ejecución y vemos en esta imagen como este sicario tiene un arma a la cintura y lo luce y empieza a enviar fotografías a sus redes sociales", señaló.

Asimismo, durante la intervención realizada en la avenida Álamos, los agentes capturaron a un acompañante que admitió su participación directa en la ejecución del homicidio.

"En esa propia intervención también se logró la detención de otros sujeto que lo acompañaba, alias el Diablo, identificado como Sebastián Esteban Peña Vilca. Esta es la persona que ya hemos confirmado sus primeras versiones donde reconoce de manera espontánea y voluntaria haber ejecutado el sicariato", indicó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La Policía capturó a presuntos implicados en el asesinato de la empresaria Gloria Félix Carbajal, ocurrido en Chincha. Los pagos realizados mediante una billetera digital fueron clave para identificar y ubicar a los sospechosos. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 22, 2026

Desarticulación de banda criminal y situación de los detenidos

Los tres intervenidos integrarían la banda criminal "Los Atorrantes de Villa", dedicada a cometer delitos de sicariato y extorsión. Alias "JJ" y "La China" fueron puestos a disposición judicial para continuar con las investigaciones correspondientes por la muerte de la empresaria.

Por su parte, Sebastián Peña Vilca, alias "Diablo", fue detenido en flagrancia tras hallársele un arma de fuego con la serie erradicada y abastecida con cuatro municiones. El sujeto afrontará diligencias por el presunto delito de uso y porte ilegal de armas de fuego.

En ese sentido, los delincuentes puestos a disposición de la justicia deberán responder ante las autoridades por los delitos de sicariato y tenencia ilegal de armas en agravio del Estado y de la sociedad.