San Juan de Miraflores: estudiante persigue a ladrón y recupera su celular tras forcejeo en plena calle

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una estudiante protagonizó un enfrentamiento con un presunto delincuente que le arrebató su celular en San Juan de Miraflores. La joven lo persiguió y forcejeó con él hasta recuperar el equipo, con apoyo de otras personas. El sospechoso logró escapar en una mototaxi.

Así ocurrió el robo del celular en San Juan de Miraflores

El incidente ocurrió en el jirón Joaquín Bernal, en el distrito de SJM. Este hecho se registró cerca de la cuadra 3 de esta vía, cuando un sujeto se acercó a la estudiante y le arrebató el móvil mientras transitaba por la zona.

Tras el robo, la joven decidió perseguir al presunto delincuente para recuperar su pertenencia. Durante la persecución se produjo un forcejeo entre ambos en plena calle, mientras otras personas se acercaron para intervenir y ayudarla. Finalmente, la estudiante consiguió recuperar su celular mientras el malhechor intentaba huír.

Las imágenes del incidente muestran la confrontación entre la escolar y el sospechoso. El hombre cayó durante el enfrentamiento y perdió una zapatilla antes de escapar. El sujeto habría contado con la ayuda de otra persona que lo esperaba en una mototaxi, vehículo con la que logró abandonar el lugar.

Cámaras de seguridad captaron as4lt0 frente al colegio Fermín Tangüis en San Juan de Miraflores 🚨 pic.twitter.com/lQHUhuZFwu — Infobae Perú (@infobaeperu) October 13, 2026

Vecinos reclaman mayor vigilancia tras el asalto

Los vecinos de la zona reclamaron mayor presencia policial y municipal ante los hechos de inseguridad registrados en el distrito. La preocupación se centra en la vigilancia de las calles por donde transitan estudiantes, trabajadores y residentes, quienes utilizan estas vías para desplazarse en medio de sus actividades cotidianas.

El caso mostró también la persecución y el forcejeo que se produjeron tras el robo del equipo. La intervención de otras personas permitió que la estudiante recuperara su celular antes de que el sospechoso escapara. Sin embargo, el hombre logró abandonar el lugar en una mototaxi.

Hasta el desarrollo de esta nota, no se cuenta con información confirmada sobre la identidad del presunto responsable ni sobre su paradero. Los detalles relacionados con el incidente deberán contrastarse con la información de las autoridades para establecer si hubo una intervención policial tras el atraco y qué medidas se adoptaron tras el hecho.

Los reclamos vecinales por la mayor seguridad se suman a la preocupación generada por el robo del celular en SJM. Mientras se espera información acerca del sospechoso, el caso mantiene la atención sobre la vigilancia en las calles del distrito y la necesidad de esclarecer lo ocurrido.