Miraflores: choque entre dos camionetas deja dos heridos y termina con la detención de dos sujetos

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un violento accidente de tránsito entre dos camionetas dejó dos personas heridas durante la madrugada de este jueves, a la altura del puente Ricardo Palma, cerca de la Vía Expresa, en el distrito de Miraflores. Los presuntos responsables habrían estado bajo los efectos del alcohol y huyeron tras provocar el impacto, pero fueron detenidos por la Policía.

Esposos resultaron afectados

El hecho ocurrió alrededor de la 1:25 a. m., cuando dos hombres que viajaban a bordo de una camioneta negra circulaban a excesiva velocidad por la avenida Paseo de la República. Según la información preliminar, el vehículo habría cruzado la luz verde e impactado violentamente contra una camioneta blanca de placa ATH-655, en la que se desplazaba una pareja de esposos.

Tras la colisión, los ocupantes del vehículo negro descendieron y escaparon del lugar sin brindar asistencia a los afectados. El conductor de la camioneta blanca relató lo sucedido y aseguró que los presuntos responsables presentaban signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Asimismo, indicó que su pareja resultó gravemente afectada por el impacto.

"Se pasó la luz verde, la Raptor nos chocó y se han ido. Las personas que estaban allí se bajaron y se fueron corriendo, no nos dijeron nada (...) estaban mareados, toda la gente que está ya los han visto, mi pareja está mal y tenía convulsiones y ya que parece que se había visto afectada, y sé que han detenido a los que nos chocaron", aseguró el hombre que conducía la camioneta blanca.

Los dos heridos fueron auxiliados por los bomberos y trasladados a una clínica cercana para recibir atención médica. Hasta el momento, su estado de salud continúa siendo de pronóstico reservado, mientras se espera conocer mayores detalles sobre su evolución.

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Detienen a dos sujetos tras persecución

Agentes de la comisaría de Miraflores llegaron al lugar del accidente e iniciaron las diligencias para ubicar a los presuntos responsables. De acuerdo con el parte policial, ambos hombres huyeron caminando en dirección al distrito de Surquillo y, durante su recorrido, habrían abandonado un arma de fuego dentro de un tacho de basura, ubicado en el cruce de los jirones Luis Valera y Orbegoso.

Posteriormente, los sujetos continuaron su camino hasta la cuadra 1 de la avenida República de Panamá, donde abordaron otro vehículo blanco, de placa F5J-247. Los agentes lograron intervenirlos en la avenida Angamos y procedieron a detenerlos para trasladarlos a la comisaría de Miraflores, donde se realizarán las diligencias correspondientes.

El caso también es investigado por agentes de la comisaría de Surquillo, quienes buscan determinar si los detenidos cuentan con antecedentes policiales y si tienen autorización para portar armas de fuego. Las investigaciones continúan en desarrollo y se espera que el oficial a cargo de la intervención brinde declaraciones en las próximas horas para esclarecer las circunstancias del accidente.