Monstruo de Pachacamac: Madre de la niña podría ser denunciada por presuntamente botar a su hija de casa

La madre de la niña que fue asesinada por el "Monstruo de Pachacámac", Jerson Juárez Tapia (26), podría ser investigada por haber echado a su hija de casa. Luego de este suceso, la niña fue captada por el asesino, quitándole la vida en su pequeño cuarto de la zona. Así lo dio a conocer el coronel Ricardo Espinoza de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú.

Madre botó a la niña

El agente de la Policía indicó a la prensa que la madre habría injerido bebidas alcohólicas y que botó a la niña de su casa. Este comentó que en el video en donde se ve a la niña salir de su domicilio, se escucha a la madre gritarle: " Te largas de acá y no quiero que regreses (...) No te quiero ver. No te aparezcas ah ".

Asimismo, describió que la niña fue encontrada por Juárez, quien primero le presta su teléfono, presuntamente para llamar a un familiar, y la pequeña llama a su abuela, pero la noche, entrada en madrugada, no permitió que la anciana contestara. Luego de esto, el delincuente se ganaría su confianza, llevándola a donde él vivía, para aprovecharse de ella y luego desvivirla.

"La madre al ser interrogada ha reconocido que ingirió bebidas alcohólicas, una vez que ingresa a su domicilio, tenemos el video con audio, donde se genera una discusión y la madre bota a la niña de su casa, le dice "te largas de acá y no quiero que regreses"", comentó el coronel.

En Latina noticias, detallaron que el representante de la PNP que la progenitora habría incurrido en un delito de exposición a las personas y que podría considerarse una denuncia en su contra ante Fiscalía. El pasado viernes 13, el criminal fue llevado por la Policía a la reconstrucción del asesinato, en este, el hombre dio detalles sobre lo que sucedió.

Piden pena de muerte

La familia de la pequeña de 12 años pidió que se imponga la pena de muerte contra Jerson Juárez Tapia, quien confesó con detalles cómo se aprovechó de la niña y la mató. Asimismo, pidieron sanciones para los efectivos de la comisaría de José Gálvez, quienes no atendieron su caso a tiempo.

