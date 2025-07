MTC anuncia reunión con LAP para evaluar reapertura del antiguo aeropuerto Jorge Chávez

Tras el anuncio del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), en el que se informaba de la posibilidad de reapertura del antiguo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el comunicado de Lima Airport Partnets (LAP) en el que aclaraban que no hay conversaciones al respecto: el titular del MTC, César Sandoval, confirmó que su cartera tendrá una reunión con la concesionaria.

El ministro de Transporte y Comunicaciones, anunció que este lunes sostendrá una reunión con los representantes de Lima Airport Partners para evaluar la posible reapertura del antiguo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esto con la finalidad de ver la posibilidad de que operen los dos terminales en conjunto. Agregó que "para llegar a construir un edificio, todo nace con una idea", sostuvo el titular del MTC.

Además, agregó que no existe ningún conflicto con LAP e indicó que viene esperando que los representantes de la concesionaria lleguen al país. Sin embargo, adelantó que mediante una llamada telefónica le confirmaron su llegada para este lunes.

"Estoy esperando que vengan los concesionarios que están en Alemania, con quienes me he comunicado telefónicamente y me han oficializado que están acá el día lunes", declaró.