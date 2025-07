Chorrillos: ¡Indignante! Joven es golpeada y arrastrada por falsos repartidores para robarle sus pertenencias

Chorrillos se ha convertido en uno de los distritos con mayor incidencia criminal de todo Lima Metropolitana en los últimos meses. A diario se registran robos comunes, hechos de extorsión y hasta muertes a manos de sicarios que han encontrado un territorio ideal para operar.

Uno de los últimos episodios ocurrió en una céntrica avenida en Chorrillos. Gracias a las cámaras de seguridad de un inmueble, se pudo observar como una joven fue arrastrada y golpeada por falsos repartidores para arrebatarle sus pertenencias.

Todo comenzó cuando la mujer se encontraba caminando de lo más normal por una de las avenidas más céntricas del distrito. Fue ahí cuando dos sujetos a bordo de motos lineales le cerraron el paso y procedieron a amenazarla para que entregue el bolso que llevaba en sus manos.

Pese a la presencia de estos delincuentes, la joven no se intimidó e intentó en todo momento resistirse al robo. Sin embargo, ambos facinerosos la golpearon y la arrastraron por varios metros para lograr su cometido. Incluso, hicieron un disparo al aire para amedrentar a su víctima quien seguía aferrada a sus objetos personales.

Lamentablemente, luego de varios segundos de lucha, el bolso de la joven fue arrebatado por lo que estos falsos repartidores emprendieron su huida a toda velocidad con rumbo desconocido.

Sobre la madrugada del pasado domingo 29 de junio, en plena celebración del Día del Pescador, un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida tras ser apuñalado muy cerca de la playa Agua Dulce. De acuerdo con la información de la Policía Nacional del Perú, la víctima sería un vendedor ambulantes que se resistió a un robo.

Según indicó un testigo, la víctima estuvo ofreciendo sus productos en un show musical y al retirarse fue atacado por delincuentes. Al oponer resistencia, los facinerosos lo atacaron con un arma punzocortante que terminó por quitarle la vida.

"Al señor lo han visto vendiendo. A la hora que él se ha retirado, parece que lo han asaltado y lo han acuchillado. No es de acá. 'El señor ha estado vendiendo', me dicen. No lo conocen", expresó un testigo a nuestro medio.