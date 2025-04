Motociclistas podrán llevar un copiloto si se registra mediante un salvoconducto, según Millones

Luego de mantener una reunión con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, Ricardo Millones, puntualizó cuáles fueron los acuerdos alcanzados. Uno de los más relevantes es la modificación de la propuesta original, introduciendo el uso de salvoconductos para permitir que dos personas viajen en una moto.

En diálogo con Nicolás Lúcar, el representante de los motociclistas explicó que, debido a que muchos ciudadanos respetuosos de la ley transitan en compañía de familiares u otras personas, es necesario establecer excepciones a la norma propuesta. Por este motivo, se implementará un sistema de salvoconducto.

Asimismo, explicó que el documento incluirá nombre completo, DNI del pasajero y el motivo del traslado, ya sea por parentesco o simplemente por tratarse de una persona cercana.

Por otro lado, enfatizó que uno de los puntos más importantes para los motociclistas es que el Gobierno implemente una fiscalización más rigurosa. Subrayó que ellos mismos son víctimas de la delincuencia, ya que muchos sufren el robo de sus motos a manos de criminales.

"Ahí entra la fiscalización, es lo que siempre hemos pedido: que la Policía supervise correctamente a los motociclistas. Nosotros no nos oponemos a los controles. Fiscalización sí, prohibición no. Cuando la policía nos intervenga, mostraremos el salvoconducto; no tomará más de dos minutos y podremos continuar con nuestro camino", añadió.