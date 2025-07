Dina Boluarte: "Me voy a comunicar con la prensa siempre y cuando no se toquen temas personales"

En conferencia de prensa, la mandataria Dina Boluarte aseguró que su deber es comunicar al pueblo peruano sobre el trabajo que realiza, por lo que a través de sus viajes al interior del país mantuvo dicha comunicación. Además, indicó que se comunicará con la prensa siempre y cuando no toquen temas personales como su salud, en referencia al caso cirugías estéticas.

"No me he comunicado con la prensa, pero sí con el pueblo peruano, entregando obras y servicios. Me comunicaré con ustedes siempre y cuando se trate de temas de interés nacional, no personales", enfatizó Boluarte. Asimismo, cuestionó el enfoque periodístico sobre su salud y acusó a los medios de haber generado "cincuenta mil leyendas" en torno a este tema.