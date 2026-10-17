MTC: ¿A qué edad ya no podrás renovar tu brevete en Perú este 2026? Conoce lo que dice la norma

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establece límites de edad y condiciones específicas para la obtención y renovación del brevete en el Perú. Estas disposiciones contemplan una serie de pruebas, con el objetivo de garantizar que los usuarios se encuentren en condiciones adecuadas para manejar por la vía pública.

¿A qué edad ya no podrás renovar tu brevete en Perú este 2026?

De acuerdo con el artículo 20 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, la edad máxima para ser titular de un brevete es de 80 años. Sin embargo, a partir de los 70 años, los conductores deben cumplir requisitos adicionales para revalidar, recategorizar u obtener este documento.

En estos casos, es necesario aprobar las evaluaciones médicas y psicológicas correspondientes, realizadas por una entidad autorizada. Además, la vigencia del brevete se reduce progresivamente conforme aumenta la edad del conductor.

La vigencia de la licencia de conducir varía según la edad y el tipo de documento. Según la información proporcionada, las licencias profesionales tienen periodos de validez reducidos para los conductores mayores de 70 años, de acuerdo con las disposiciones del Decreto Supremo N.° 017-2009-MTC.

Casos según cada tipo de licencia

Para las licencias profesionales, la vigencia puede reducirse a un año entre los 70 y 76 años, mientras que para quienes superan los 76 años puede ser de seis meses, conforme a las condiciones establecidas en la normativa.

En el caso de las licencias no profesionales de clase A, categoría I, el MTC contempla los siguientes periodos de vigencia:

Entre los 70 y 75 años: el brevete tiene una vigencia de cinco años.

el brevete tiene una vigencia de cinco años. Entre los 75 y 81 años: la licencia tiene una vigencia de tres años.

la licencia tiene una vigencia de tres años. Desde los 81 años: la renovación se otorga por un periodo de dos años, siempre que el conductor apruebe las evaluaciones médicas y psicológicas exigidas.

¿Qué ocurre si el conductor no aprueba los exámenes médicos?

Los conductores que soliciten renovar su licencia de conducir deben cumplir con las evaluaciones requeridas para acreditar que mantienen las condiciones físicas y psicológicas necesarias para conducir. La aprobación de estos exámenes es fundamental para determinar si pueden continuar manejando y acceder a la revalidación del documento.

Finalmente, el MTC establece límites de edad y requisitos específicos para renovar el brevete en Perú durante 2026, para ello deberan aprobar evaluaciones médicas y psicológicas correspondientes. Por ello, los conductores deben revisar las disposiciones vigentes para conocer las condiciones que les permitan continuar circulando legalmente.