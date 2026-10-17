Atención conductores: estas son las nuevas reglas de tránsito y multas que rigen desde octubre

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) formalizó la entrada en vigencia de nuevas disposiciones normativas que modifican sustancialmente el Reglamento Nacional de Tránsito y el esquema de fiscalización vial en el país.

Sanciones por exceso de altura en puentes y tolerancia de velocidad

El Decreto Supremo N.°011-2026-MTC incorporó dos nuevas faltas catalogadas como muy graves dentro del reglamento vial para frenar los reiterados impactos de vehículos contra la infraestructura pública. La infracción M49 sanciona con una multa equivalente a una UIT (S/5.500) Y 50 puntos en el récord al chofer que no respete la señal de altura máxima.

Asimismo, la normativa nacional fijó un nuevo margen de tolerancia de 5km/h para la detección e imposición de fotopapeletas por exceso de velocidad en las vías públicas. Esta regla aplica de forma generalizada durante los operativos de supervisión del cumplimiento de los límites permitidos. La disposición técnica busca estandarizar los criterios de fiscalización y otorgar mayor predictibilidad a los conductores al momento de ser evaluados por los radares de control.

En el caso de las unidades destinadas al transporte terrestre, la norma establece un tratamiento diferenciado respecto a los mecanismos de monitoreo. Cuando el exceso de velocidad sea detectado exclusivamente mediante el uso de sistemas de geolocalización, la tolerancia permitida se elevará a los 10 km/h. Esta distinción permite separar la fiscalización de campo tradicional de aquella que se realiza de manera remota mediante tecnología de seguimiento digital.

Reforma en el sistema de puntos y centralización de trámites digitales

En materia de licencias de conducir, la entrada en vigor de la Ley 32616 reformó el Sistema de Control por Puntos aplicando criterio de gradualidad y nivel de riesgo. Bajo este nuevo marco, las infracciones leves restan entre 1 y 10 puntos, las graves conllevan de 11 a 30 puntos, mientras que las muy graves imponen entre 31 y 70 puntos. El umbral máximo se mantiene en 100 puntos, generando una suspensión de seis meses la primera vez, un año en la segunda oportunidad y la cancelación definitiva del brevete ante un tercer reincidencia.

Finalmente, el MTC unificó la consulta de antecedentes viales mediante una plataforma digital centralizada que reemplaza a los portales anteriores. A través de este canal único, los ciudadanos pueden ingresar su documento de identidad para revisar el estado de su brevete, los puntos acumulados, las papeletas pendientes y las bonificaciones asignadas.

Esta herramienta tecnológica facilita la transparencia institucional y simplifica el acceso a la información para todos los usuarios. En ese sentido, los conductores deberá adecuar su comportamiento en las vías públicas a las nuevas exigencias reglamentarias para evitar severas multas económicas y la pérdida de sus licencias de conducir.