¿Tienes papeletas y no lo sabes? LINK del MTC para conocer el estado de tu licencia, puntos y récord de conductor

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿No sabes si tienes papeletas o si tu licencia venció? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) habilitó una plataforma digital que te permitirá conocer esos detalles, además de puntos acumulados y récord de conductor. Conoce cuál es el link oficial para acceder con solo tu DNI.

Plataforma digital única del MTC: datos de tu licencia de conducir

El MTC dio a conocer, a través de sus redes sociales, que habilitó una plataforma digital única que reúne la información sobre licencias de conducir. Según lo dispuesto, podrás acceder al sistema de forma gratuita con solo el uso de tu número de documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, carnet de Solicitante de Refugio, pasaporte, tarjeta de identidad o PTP/CPP).

El servicio digital del MTC concentra varios datos importantes para quienes conducen vehículos en el país. Entre ellos se encuentran:

Estado de la licencia: permite verificar si el brevete figura como vigente, suspendido o cancelado.

figura como vigente, Puntos acumulados: consulta los puntos registrados por infracciones y las bonificaciones obtenidas, cuando corresponda.

obtenidas, cuando corresponda. Récord del conductor: revisa la información disponible sobre infracciones y sanciones registradas.

Papeletas impagas: verifica si aparecen multas pendientes en el sistema.

verifica si aparecen en el sistema. Trámites recientes: consulta registros de procedimientos como revalidaciones, recategorizaciones, canjes o duplicados.

De acuerdo a lo expuesto por el ministerio liderado actualmente por José Angello Tangherlini Casal, esta información procede de sistemas oficiales vinculados al Sistema Nacional de Conductores (SNC), el Registro Nacional de Sanciones (RNS) y el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos (SLCP).

Plataforma del MTC te permite saber si tienes multas o puntos acumulados.

¿Tienes papeletas, cuál es tu récord? Link de consulta del MTC

Para poder acceder a la plataforma digital única del MTC solo debes hacer click al siguiente LINK o digitar este enlace en el buscador https://licencias.mtc.gob.pe/, seguidamente debes seguir estos pasos:

Digita el número de tu documento de identidad Da clic en el apartado de "no soy un robot". Acepta el tratamiento de tus datos personales y haber leído la política de privacidad. Finalmente, da clic en "aceptar" y sigue las indicaciones del sistema para visualizar la información disponible sobre tu brevete.

Plataforma digital única del MTC.

¿Qué pasó con las antiguas páginas de consulta?

El MTC precisa que, como parte de la unificación, las anteriores plataformas utilizadas para revisar el récord del conductor (recordconductor.mtc.gob.pe), los puntos de la licencia (slcp.mtc.gob.pe) y determinadas infracciones de tránsito (scppp.mtc.gob.pe) quedaron deshabilitadas.

Por ello, los ciudadanos deben utilizar el nuevo portal como canal de consulta para acceder a los datos centralizados. Es recomendable ingresar directamente desde el enlace oficial y evitar páginas que soliciten información personal sin ofrecer garantías de autenticidad.

En resumen, consultar periódicamente información relacionada a tu licencia de conducir a través de la plataforma digital única del MTC, podrá ayudarte a detectar papeletas pendientes y saber tu récord de conductor.