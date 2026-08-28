Joven de 18 años muere tras ser atropellada por policía en moto: familia denuncia falta de SOAT

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Valery Tatiana Perales Carrasco, de 18 años, murió luego de ser atropellada por una motocicleta conducida por un policía en actividad. La familia denuncia que el vehículo no tenía SOAT ni placa y cuestiona que el efectivo tampoco tendría brevete para conducir.

Accidente terminó con la muerte de la estudiante

Según información de Arriba mi Gente, la joven cursaba el tercer ciclo de Odontología y se encontraba cerca de su universidad cuando fue impactada por la motocicleta conducida por el suboficial Edson Reyes Calderón, efectivo asignado a la comisaría de San Martín de Porres. El agente se desplazaba de civil en su vehículo particular.

"La pista ha estado vacía, veía todo el panorama, cómo no ha podido frenar o aguantarse", declaró.

Tras el impacto, Valery fue trasladada a un hospital y permaneció un día en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero su estado de salud se agravó hasta producirse su fallecimiento. La familia informó que la joven había terminado sus estudios de inglés y tenía previsto continuar su formación profesional en Odontología.

"Le pido al ministro de Justicia que vea el tema, no es posible, el señor ha atropellado a mi hija, la ha abandonado, se ha dado a la fuga", añadió.

Familia cuestiona las condiciones de la motocicleta

El padre de la víctima, Antero Perales, denunció que la motocicleta utilizada por el efectivo no tenía SOAT ni placa. También afirmó que el policía no contaba con brevete para conducir el vehículo. Estas afirmaciones corresponden a la familia y forman parte de los cuestionamientos planteados tras el accidente.

"Parece que la moto no le ha dado y lo han intervenido. Le pido al ministro de Justicia que vea el tema", denunció el progenitor.

El padre también sostuvo que, después del atropello, el efectivo se retiró del lugar y fue intervenido metros más adelante por Serenazgo. Los agentes habrían encontrado que el conductor no contaba con documentación de la motocicleta ni documentos personales, según el relato difundido también por ATV.

La familia de Valery además cuestionó el traslado del policía luego del accidente y señaló que inicialmente recibió información distinta sobre cuándo sería llevado desde la dependencia policial. El caso continúa bajo investigación de las autoridades correspondientes, mientras los familiares exigen que se determinen responsabilidades.

La muerte de Valery Perales, estudiante de 18 años, ocurrió después de que permaneciera internada por las lesiones provocadas durante el atropello. La investigación deberá establecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes por la muerte de la joven estudiante.