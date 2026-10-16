Río Piura: Defensas ribereñas presentan nuevos daños y mantienen la preocupación ante el fenómeno El Niño

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las defensas ribereñas del río Piura presentan daños en distintos sectores, una situación que vuelve a poner atención sobre el estado de esta infraestructura construida para proteger a la población frente a las crecidas. Los problemas reportados adquieren relevancia ante los trabajos preventivos por el fenómeno El Niño.

Daños en sectores de las defensas ribereñas

Según información de Exitosa acerca de las defensas ribereñas de Piura, el deterioro de estas estructuras constituye uno de los asuntos que requieren atención en la región. Los daños se han reportado en zonas de la margen derecha del río, entre ellas Quinta Ana María y Las Norias.

Las defensas ribereñas cumplen la función de reducir la erosión de las orillas y proteger las áreas cercanas al cauce. Por ello, las fallas registradas en algunos tramos han generado preocupación por el estado de las obras y la necesidad de establecer qué reparaciones corresponden.

El deterioro de esta infraestructura también forma parte de las preocupaciones relacionadas con la prevención de emergencias. Piura se encuentra entre las regiones que deben prepararse para posibles lluvias intensas, por lo que las autoridades desarrollan acciones destinadas a disminuir los riesgos asociados con el incremento del caudal de los ríos.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Se reportó que ha colapsado parte de defensas ribereñas en las zonas que se encuentran aledañas al río Piura. Ante este suceso, la preocupación por acciones preventivas frente al fenómeno El Niño.



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Reparaciones pendientes ante la temporada de lluvias

La situación de las defensas ribereñas cobra relevancia ante la preparación de Piura para el periodo de lluvias 2026-2027 y los posibles efectos del fenómeno El Niño. La atención está puesta en el mantenimiento de las estructuras y en las intervenciones necesarias en los puntos afectados.

Según informó el diario regional El Tiempo el 26 de septiembre, un tramo colapsado cerca de la urbanización Quinta Ana María continuaba sin reparación. Sin embargo, este reporte señaló que, durante la visita del medio, no se observó maquinaria ni trabajadores en el lugar.

Las reparaciones son importantes para mantener la función de protección de estas estructuras durante el incremento del caudal. No obstante, para establecer el estado actual de cada tramo es necesario contar con información precisa sobre las intervenciones ejecutadas, los trabajos pendientes y las evaluaciones técnicas correspondientes.

El estado de las defensas ribereñas del río Piura mantiene la atención sobre los daños de la infraestructura y las reparaciones pendientes. La ubicación del tramo afectado, las causas del colapso y las medidas adoptadas deben precisarse con información confirmada para establecer qué trabajos se ejecutan antes de la temporada de lluvias.