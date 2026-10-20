Municipalidad de Miraflores se pronuncia tras derrumbe en la bajada Armendáriz y exige intervención de Sedapal

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Miraflores se pronunció sobre el derrumbe registrado en la bajada Armendáriz, en la Costa Verde, y pidió a Sedapal adoptar medidas para evitar que se repita una emergencia similar.

A través de un comunicado publicado este martes 20 de octubre, la comuna informó que el incidente se produjo tras una falla en el sistema de bombeo de desagüe de la infraestructura de la empresa estatal, ubicada a la altura del malecón Armendáriz.

El deslizamiento de lodo y piedras generó preocupación por las condiciones de seguridad en este tramo de la Costa Verde. Frente a lo ocurrido, la municipalidad sostuvo que había advertido reiteradamente a Sedapal sobre los riesgos existentes en el sector y exigió una pronta intervención para atender el problema.

Asimismo, la comuna rechazó la difusión de información que calificó como falsa y malintencionada sobre el incidente , y señaló que su prioridad es garantizar la seguridad de los vecinos y contribuir a la recuperación de la zona afectada.

Miraflores asegura que advirtió sobre los riesgos a Sedapal

En su pronunciamiento, la municipalidad precisó que tomó conocimiento de la falla alrededor de las 5:30 p. m. del lunes 19 de octubre. El problema se presentó en el sistema de bombeo de desagüe de Sedapal, en el área del acantilado correspondiente a la bajada Armendáriz.

La comuna indicó que había comunicado reiteradamente a la empresa estatal los riesgos identificados en esta zona. Por ello, exigió que se intervenga de manera oportuna y se implementen medidas que permitan prevenir nuevos incidentes.

El pedido de la municipalidad pone el foco en la necesidad de atender las condiciones de la infraestructura de saneamiento y evaluar las acciones necesarias para reducir los riesgos en este sector de la Costa Verde.

Emape y cuadrillas municipales apoyan la limpieza de la vía

Como parte de las acciones posteriores al derrumbe, la Municipalidad de Miraflores solicitó la intervención de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) para reforzar las labores de limpieza. La entidad explicó que el tramo afectado se encuentra bajo la administración de dicha empresa.

Además, informó que sus propias cuadrillas municipales ya se encontraban desplegadas en el lugar para contribuir con la recuperación de la vía y retirar el material acumulado tras el deslizamiento.

La comuna aseguró que continuará coordinando con las entidades competentes para garantizar la seguridad y acelerar la recuperación del sector afectado.

La Municipalidad de Miraflores pidió a Sedapal actuar con urgencia frente a la falla reportada y adoptar medidas preventivas para evitar nuevos desprendimientos en la bajada Armendáriz. Mientras avanzan las labores de limpieza, será importante que las entidades involucradas determinen las acciones necesarias para reducir los riesgos y proteger a quienes transitan por esta zona de la Costa Verde.