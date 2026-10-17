Ordenan el retiro y la destrucción de dos productos médicos por riesgos para la salud: conoce aquí cuáles son

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro del mercado y la posterior destrucción de dos productos médicos debido a que se detectó que presentaban deficiencias lo que pone en riesgo la salud de la población peruana. Estas alertas corresponden a un lote de anestésico y otro de catéter.

Retiran y destruyen lote de anestésico inyectable: ¿qué efecto se detectó?

Esta medida fue informada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a través de su Sistema de Alerta de Consumo el último viernes, 16 de octubre, en la que recomienda a las personas a no utilizar ni comprar unidades de los lotes comprendidos del anestésico inyectable BUPIDEX-HG 0.5% y al dispositivo BD Catéter INSYTE.

Respecto al primer producto en mención, se detectó que el lote ML25157 no cumplió con los controles de calidad que verifican la presencia de partículas visibles en medicamentos inyectables, una prueba que se encarga de verificar que este tipo de medicina cumpla con los requisitos necesarios de calidad y evitar que sea un peligro para la población.

Cabe señalar que esta solución inyectable es utilizada para evitar el dolor durante determinados procedimientos médicos. En ese sentido, por su hallazgo, que fue denominado como crítico, se procedió a emitir un mensaje de advertencia desde Digemid en el que exhortaba a abstenerse de usarla y como consecuencia se dispuso el retiro y la destrucción de todas las unidades pertenecientes al lote observado.

De acuerdo a la ficha de alerta, el anestésico BUPIDEX-HG 0.5% posee el registro sanitario EE-12914 y fue fabricado este año. Esta alerta fue comunicada por AXIERTA S.A.C., mientras que el titular del registro sanitario es la Droguería AXIERTA S.A.C.

Retiran y destruyen lote de catéter: ¿qué deficiencia se halló?

El otro producto observado en las medidas sanitarias corresponde al lote 3167427 del BD Catéter INSYTE , el cual es un dispositivo médico que facilita la administración de líquidos intravenosos.

En esta ocasión, se detectó que la punta del catéter presentaba un borde irregular que no terminaba por cumplir con los requerimientos de calidad establecidos y que podría poner en riesgo el bienestar de los pacientes. Por dicho motivo, se ha recomendado no usar ni adquirir unidades de este lote.

Como vemos, es necesario tener en cuenta que la Digemid dispuso el retiro del mercado y la posterior destrucción del anestésico inyectable BUPIDEX-HG 0.5% y al dispositivo BD Catéter INSYTE debido a que se detectó que presentaban deficiencias que podrían poner en riesgo la salud de la población peruana.