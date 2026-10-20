Donald Trump arremete contra reportero en la Casa Blanca: "¿Qué te pasa? ¿Eres una persona enferma?"

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a protagonizar un enfrentamiento con la prensa el martes 20 de octubre, cuando reprendió al periodista Andrew Feinberg en el Despacho Oval de la Casa Blanca. El intercambio ocurrió durante una actividad oficial con funcionarios de su administración.

Trump interrumpe al periodista y cuestiona su estado de salud

Según The Independent, Feinberg, corresponsal del medio en la Casa Blanca, intentó formular preguntas al mandatario durante una presentación sobre un programa destinado a recompensar a personas que denuncien posibles fraudes contra el Gobierno estadounidense. Este encuentro también incluyó preguntas sobre otros asuntos de interés público.

El periodista había consultado previamente sobre las recompensas previstas para quienes aporten información sobre posibles irregularidades. Durante ese intercambio, Feinberg mencionó que la Ley de Reclamaciones Falsas permite entregar entre el 10 % y el 25 % de determinadas cantidades recuperadas a denunciantes que cumplan los requisitos legales.

🇺🇸 | Trump a un reportero: ¡Silencio! ¡SILENCIO! ¿Qué te pasa? ¿Eres una persona enferma? En realidad, creo que hay algo mal contigo. https://t.co/GrC54zdZU2 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 20, 2026

Ante ello, el corresponsal intentó preguntar sobre los planes para renovar el campo de golf East Potomac, ubicado en Washington. Trump lo interrumpió y le advirtió que debía tener cuidado, antes de protagonizar un segundo intercambio cuando el reportero trató de continuar con sus preguntas.

"¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué te pasa? ¿Eres una persona enferma? En realidad, creo que hay algo mal contigo", arremetió.

El corresponsal explicó posteriormente que se había identificado ante el presidente minutos antes del nuevo cruce. Feinberg también señaló que estaba cumpliendo con su trabajo y que continuaría con sus labores periodísticas al día siguiente. El episodio quedó registrado en video y fue difundido por distintos medios.

La reacción del periodista y la respuesta de JD Vance

Después del encuentro, Feinberg respondió en redes sociales a una publicación del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien compartió el video del intercambio y calificó al periodista de "imbécil". El corresponsal cuestionó que Vance lo insultara sin mencionarlo directamente en su mensaje.

President Donald J. Trump eviscerates imbecile "journalist" Andrew Feinberg for misbehaving in the Oval Office: "What's wrong with you? Are you a sick person? I actually think there's something wrong with you." https://t.co/NjowIx8x14 — Vice President JD Vance (@VP) October 20, 2026

La respuesta de Feinberg fue dirigida al vicepresidente y se difundió junto con el registro audiovisual del enfrentamiento. El periodista sostuvo que había informado al mandatario quién era antes de que se produjera la discusión. La publicación amplió la difusión del incidente fuera de la Casa Blanca.

El episodio del 20 de octubre volvió a colocar la relación entre Donald Trump y los periodistas en el centro de la cobertura informativa. El mandatario reprendió a Andrew Feinberg, cuestionó su estado de salud y le exigió silencio, mientras el corresponsal respondió públicamente a los mensajes posteriores de JD Vance.