ONPE: Trabajadora de limpieza pública desmiente hallazgo de actas encontradas en la vía pública

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Una trabajadora de limpieza pública encargada del área involucrada en Surquillo aseguró que no visualizó documentos ni cajas electorales durante sus labores diarias. Sus declaraciones ponen en duda la veracidad del hallazgo reportado, sugiriendo que el incidente podría ser un intento de sabotaje.

Según las declaraciones recogidas por Exitosa, la empleada edil manifestó que el personal de limpieza recorre las calles en dos turnos para garantizar la higiene. Ella fue enfática al señalar que ningún trabajador reportó la presencia de material oficial de la ONPE.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En declaraciones para Exitosa, una trabajadora municipal de limpieza descartó tener conocimiento o haber visto cédulas de votación abandonadas en una calle de Surquillo.



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Testimonio descarta presencia de material electoral

La trabajadora de limpieza pública explicó detalladamente la rutina que sigue el equipo municipal para juntar los residuos sólidos encontrados en la pista y vereda. Según su testimonio, ellos revisan minuciosamente cada caja abandonada para separar materiales que puedan ser reciclados posteriormente.

Según su declaración, al encontrarse objetos de valor o que se puedan reciclar, es algo que llamaría su atención. Además, de haberse hallado algo de tal magnitud, se lo habrían comunicado de inmediato a las autoridades pertinentes.

"Lo hubieran dicho joven, hubieran avisado a los supervisores, miren hemos encontrado cajas de la ONPE, pero no, nada", sentenció la servidora pública municipal.

En su relato, la mujer resaltó que el personal municipal está atento a cualquier objeto inusual que aparezca en la vía pública de Surquillo. Según su versión verídica, resulta muy extraño que denuncien actas tiradas cuando el servicio de barrido es constante.

Sospechas de un posible perjuicio institucional

La barrendera municipal sugirió que la aparición de estos documentos podría tratarse de una acción armada por terceros para generar inestabilidad. Según sus palabras informativas, alguien podría estar haciendo esto intencionalmente para perjudicar directamente a la ONPE o al sistema electoral.

"Nosotros revisamos para ver si hay platita, a veces se olvidan un reloj o un juguete", comentó la trabajadora sobre su labor de inspección diaria. Además, precisó que buscan papel blanco para vender como reciclaje, por lo que habrían notado los sobres.

Finalmente, la PNP y la DIRCOCOR continúan analizando las cámaras de seguridad para corroborar si el material fue plantado recientemente. Es vital determinar si realmente existieron actas de votación de la ONPE en Surquillo como indica la denuncia de la coordinadora.

El testimonio de la trabajadora municipal resultaría clave para esclarecer el paradero del material electoral de la ONPE en Surquillo. Las autoridades deberán determinar si el extravío de los sobres fue un descuido administrativo o un acto provocado. La investigación policial busca garantizar que no se vulnere la transparencia de los votos ciudadanos.