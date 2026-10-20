National Geographic incluye al Complejo Arqueológico Monumental Kuélap entre 25 destinos del mundo en 2027

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La revista internacional National Geographic publicó el 20 de octubre su lista titulada Best of the World 2027, la cual reúne 25 destinos de seis continentes. En esta oportunidad, el Complejo Arqueológico Monumental Kuélap forma parte de dicha selección y se posiciona como una opción de viaje recomendada para el próximo año.

La prestigiosa revista internacional distingue al recinto peruano como uno de los grandes destinos arqueológicos de Sudamérica. Cabe mencionar que esta importante inclusión también se basa en los continuos avances para la conservación de sus estructuras y las mejoras previstas para la experiencia de los visitantes durante el año 2027.

Cabe mencionar que la publicación también resalta el recorrido hacia Kuélap desde Nuevo Tingo y las oportunidades para conocer los hallazgos arqueológicos, así como otros atractivos del entorno de Chachapoyas, entre ellos la catarata de Gocta y otros sitios vinculados con las prácticas funerarias de la sociedad chachapoya.

🏔️✨ ¡Qué lindo es el Perú! El Complejo Arqueológico Monumental Kuélap ha sido seleccionado en la prestigiosa lista "Best of the World 2027" de National Geographic Travel, posicionándose entre los 25 mejores destinos del mundo para visitar. https://t.co/I7TIqFCh3m — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) October 20, 2026

Avances del PRIAK 2024-2029 del Mincul

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas y del Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria del Complejo Arqueológico Monumental Kuélap (PRIAK 2024-2029), continúa desarrollando investigaciones científicas e intervenciones orientadas a la conservación del monumento.

"Estos trabajos permiten profundizar el conocimiento sobre la sociedad chachapoya, identificar las necesidades de conservación de las estructuras y establecer medidas para su adecuada protección y preservación a largo plazo", indicó el Ministerio de Cultura.

En esa línea, entre las intervenciones mencionadas se deben a los trabajos en la muralla sur, el Centro de Visitantes y las próximas acciones en el sector Malcapampa. De forma complementaria, se realizan labores de mantenimiento de los espacios de uso público, mejoras en los recorridos, la seguridad y la accesibilidad.

Ante ello, estas acciones se articulan con medidas de manejo ambiental y mejoras operativas para favorecer una experiencia de visita ordenada y compatible con la protección del monumento a nivel nacional.

Monumental Kuélap

Kuélap junto a 24 destinos mundiales para el año 2027

El informe anual Best of the World abarca una amplia variedad de lugares a nivel global. En América Latina y el Caribe destacan Cabo Froward (Chile), Kuélap (Perú), Maya Ka'an (México) y Salvador de Bahía (Brasil), junto a destinos en América del Norte como Baltimore, la Carretera de la costa del Pacífico, Halifax, los Ozarks del Sur, Puerto Rico y Madison.

No obstante, la selección europea incluye a Granada y Santander (España), Dumfries y Galloway (Escocia), Leipzig (Alemania), Normandía (Francia), el sendero transcaucásico (Armenia), Tricity (Polonia) y Vestland (Noruega). Finalmente, la lista se completa con enclaves en África, Asia y Oceanía como Luxor (Egipto), Malawi, Chengdu (China), Niigata (Japón), Jaipur (India), Melbourne (Australia) y Penang (Malasia).