Prevención en Kuélap: Refuerzan muros y cubren estructuras ante alerta por Fenómeno El Niño

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El complejo arqueológico de Kuélap, situado en la región Amazonas, fortalece sus medidas preventivas frente a la inminente temporada de lluvias y los posibles daños que causaría el Fenómeno El Niño. Las autoridades culturales trabajan contra el tiempo para salvaguardar este patrimonio histórico.

El objetivo principal es mitigar los riesgos estructurales y evitar que se repita un desastre similar al colapso de la muralla ocurrido en 2022. Para ello, ya se ejecutan trabajos de impermeabilización en los sectores de conservación.

Fenómeno El Niño amenaza ruinas de Kuélap

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, liderada por Rocío Sánchez Chávez, ha iniciado la primera fase de prevención en el recinto.

"Nosotros ya hemos estado trabajando en algunas acciones puntuales, sobre todo que tienen que ver con la impermeabilización de los espacios donde está trabajando el equipo de investigación y conservación", indicó Sánchez.

Estas labores consisten principalmente en impermeabilizar los espacios donde operan los equipos de investigación y conservación. Sin embargo, ante la amenaza de el Niño Costero, se han solicitado más recursos al Mincul.

Para hacer frente a las lluvias, la entidad ha adquirido 1.900 metros cuadrados de geomembrana, material que fue entregado el 25 de agosto, junto con ocho rollos de lona.

Estas cubiertas actuarán como una barrera temporal que reducirá el contacto directo del agua con las construcciones y evitará filtraciones mientras se define el plan de conservación definitivo. Según Sánchez, la estrategia institucional se enfoca enteramente en proteger los espacios que aún se encuentran en riesgo.

Salvaguardando el patrimonio

Ministerio de Cultura supervisa áreas en peligro

El Mincul supervisó las labores finalizadas en el sitio arqueológico de Malcapampa. Entre el 21 de agosto y el 14 de septiembre, se completó la limpieza y el emboquillado de 205 metros lineales en las cabeceras de sus muros.

Esta intervención fue verificada recientemente por una comisión de Gestión del Riesgo de Desastres, encabezada por el general Rafael Pereyra Grande y equipos del Programa de Investigación Arqueológica de Kuélap (PRIAK).

Todas estas acciones responden a la alerta emitida por el Enfen. De acuerdo con su reciente comunicado oficial, existe una probabilidad alta de que este evento climático alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.