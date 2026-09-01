Ministro de Cultura: "Mi prioridad no es el LUM, sino el fenómeno El Niño, porque Chan Chan y Kuélap están en peligro"

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, enfatizó que en la actualidad su prioridad en el sector es el fenómeno El Niño y las consecuencias que podría provocar en los principales sitios arqueológicos del país. Además se refirió sobre los cambios que espera para el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social.

Ministro Beingolea prioriza el fenómeno El Niño

"Todos tienen su opinión y tienen derecho a emitirla, tú seguro tienes una opinión sobre el LUM, yo tengo la mía, él tiene la suya, los ministros tienen la suya. Me parece que vivimos en un país libre donde cada uno puede hacer ejercicio de su libertad", señaló el titular de la cartera de Cultura.

En esa línea, el también periodista de profesión puntualizó que desde su postura como funcionario le corresponde decir que el Lugar de la Memoria pertenece al sector Cultura y que "lo estamos trabajando". Afirmó que sí se ha visto que "la atención no es la mejor" por lo que refirió que "en estos momentos estamos comenzando a mirarlo".

Subrayó que por ahora se encuentra enfocado en lo que al fenómeno El Niño se refiere y los estragos que podría ocasionar en diversos patrimonios culturales del país dejando que la situación acerca del Lugar de la Memoria dando a entender cuál es, por ahora, lo principal en lo se enfocará.

"A mí me han dicho que quiero botar no sé qué cosa del LUM y siguen diciendo cosas. Mi prioridad no es el LUM, mi prioridad es el fenómeno El Niño. Podemos perder Chan Chan está en peligro, Kuelap está en peligro, el Bosque de Pómac. ¿Cree que voy a seguir en esta polémica del LUM? por el amor de Dios déjenme trabajar", expresó.

Añadió que cuando "salvemos los grandes bienes culturales nacionales" recién estará dispuesto a dialogar sobre todo lo relacionado al Lugar de la Memoria porque subrayó que lo importante es el peligro en el que están los bienes arqueológicos sobre todo del norte del país. "Tomemos conciencia de El Niño que se nos viene", finalizó.

¿Quién asumirá la dirección del LUM?

En otro momento señaló que "por mientras" se le ha encargado a la directora general de Museos del Ministerio de Cultura que esté a cargo del Lugar de la Memoria "en tanto hacemos el nombramiento definitivo que debería ser en estos días". Y enfatizó que el LUM debe seguir en su sector.

Además, comentó que la persona que esté a cargo de la dirección del museo debe ser alguien "que llegue con visión conocedora y que tenga la mayor amplitud". Aseguró que la cultura no es de nadie, es de todos. "Hay opiniones de todos que deben ser recogidas",dijo.

En medio de la controversia generada en referencia al Lugar de la Memoria y sus posibles cambios, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, sostuvo que su prioridad son los centros culturales que estarían en peligro por el fenómeno El Niño, antes de lo referido al espacio y espacio cultural que exhibe la historia del conflicto armado interno que vivió.