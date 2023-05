"No fue mi intención matar a alguien, actué en defensa de mi familia": Habla dueño de chifa que abatió a delincuente

En exclusiva para Exitosa, el dueño del chifa en Villa El Salvador (VES), Ney Chávez Santillán, declaró que nunca tuvo la intención de abatir al delincuente que intentó asaltar su local.

Chávez Santillán indicó que solo buscaba proteger a su familia del malhechor ya que se encontraban amenazados y precisó que no tenía la intención de quitarle la vida.

Por otra parte, solicitó a la Fiscalía que archiven lo más pronto posible su caso, debido a que tiene temor a las represalias que podría sufrir por parte de los compañeros del ladrón abatido.

"Pedir a la Fiscalía que revise mi caso bien y que realmente merece que sea archivado este caso porque por miedo a la represalias y todo, yo no estoy trabajando he tenido que retirarme por un momento de mi casa, de mi trabajo", agregó.

Asimismo, aseveró que vive con miedo de que su esposa y su hijo sean objetos de venganza, por lo que no puede reabrir su negocio, que es su único medio para generar ingresos a su hogar.

"Ya no puedo trabajar, ahora es mi único medio de ingreso y ahora no puedo ni siquiera trabajar yo mismo por todo este temor que estoy viviendo, con miedo de que les hagan daño a mi hijo y a mi señora. Debo estar escondiéndome y yo no veo que sea justo para uno", dijo.