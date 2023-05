VES: Revelan amenazas que recibió dueño de chifa que abatió a delincuente: "Tu familia vale S/15 mil"

Los familiares del dueño del chifa que abatió a un delincuente indicaron que Ney Chávez decidió adquerir un arma de fuego luego de las amenazas que empezó a recibir desde hace meses. Los extorsionadores habían advertido que atentarían contra su familia y su negocio si no pagaba las cifra solicitada.

Incluso, los delincuentes le enviaron un video al hoy investigado por la Fiscalía como primera advertencia. En las imágenes difundidas por Latina, los criminales muestran un arma y cajas de municiones al lado de ella. Con esto, le exigían que se comunique con ellos y solvente la presunta deuda.

"Tu tranquilidad tu tuya, de tu negocio y tu familia valen S/ 15 mil. Es la primera advertencia, no me das solución, nadie me llama. Dale solución de la mejor manera, acá tengo plomo, te tengo identificado y todos tus movimientos. Ya sabes", se escucha en el video.