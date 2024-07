"Nos cobran S/80 mil": Familia de pareja embestida por patrullero exige que PNP se haga responsable

La familia de la pareja embestida por patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de los Olivos pide que la institución se haga cargo de los gastos de la clínica.

La madre de uno de los afectados (conductor) afirmó que hasta la fecha tienen una deuda de S/80 mil, suma que es imposible solventarla por ellos mismos, en consecuencia, fueron enfáticos en hacer un llamado a las autoridades.

"Aproximadamente hasta ayer eran S/80 mil, no se qué es lo que piensa la Policía, el Ministerio del Interior que hasta ahora no se pronuncia, vinieron nos dejaron aquí y hasta ahora no sabemos nada de ellos", lamentó.