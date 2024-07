Juan José Santiváñez: Ministro del Interior renuncia a 'Progresemos', partido político de Hernando Soto

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, decidió "declinar de la inscripción efectuada" al partido 'Progresemos', agrupación política que tiene como candidato presidencial a Hernando de Soto. Según informó, esta decisión es para que no se malinterprete su compromiso de "dedicación indesmayable" a su función como la lucha contra de inseguridad y corrupción.

Mediante una carta, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) brindó detalles de los motivos de su renuncia al partido político, en el cual también se afilió Hernando de Soto, con miras a ser candidato presidencial.

"He decidido declinar de la inscripción efectuada agradeciendo la apertura que tuvo la misma, debiendo entenderse que ello es la razón que el trabajo y los compromisos asumidos en liderar los tres ejes de nuestra gestión merecen mi dedicación indesmayable; además, porque la lucha por el reconocimiento de los derechos de la familia policial, que durante más de 20 años se han visto desplazados, no se interprete como un canon de convivencia, sino, por el contrario, se reafirme como una política de convicción", se lee.

De tal modo, reconoció que la decisión de, en un primer momento, unirse al partido político 'Progresemos', fue por el "espíritu democrático" de comprometerse a lograr un mejor futuro para la nación. Además, tenía el objetivo de sumar, con ideas e iniciativas, en el ámbito de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad organizada.

Sin embargo, aseguró que esa decisión podría ser "malinterpretada" por parte de algunos sectores del Estado, "en perjuicio del firme compromiso" asumido de dedicar, exclusiva e íntegramente, las capacidades a la lucha contra la inseguridad ciudadana y la corrupción interna.

Como se recuerda, el 30 de junio, se hizo público un audio en el que se escucha al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con supuestas injerencias en la investigación contra el exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado.

En el audio difundido por el dominical Punto Final, se escucha que el titular del Mininter habría realizado una solicitud al abogado Stefano Miranda a causa de la resolución de apertura de proceso disciplinario de Inspectoría que corre en contra del coronel Harvey Colchado.

El letrado explicó para el programa periodístico que existe una relación amical con el jefe del Interior. En la grabación se le oye decir que el documento pedido por Juan Santiváñez es con el fin de entregárselo a un amigo periodista.

"Hermano disculpa la molestia, ¿tú tendrás la resolución de apertura de proceso disciplinario? Lo que pasa es que un amigo justo me está pidiendo, siempre me apoya que es periodista y me dice 'Pucha, Cuarto Poder lo tiene a ver si nos puedes dar apoyo'", se escucha decir al ministro.