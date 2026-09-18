Caso Liceo Naval: seis alumnos implicados son trasladados a Juzgado de Familia en bus de la Policía

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Seis de los 10 alumnos del colegio Liceo Naval Almirante Guise, señalados por un presunto caso de abuso sexual contra un compañero, fueron trasladados en un bus de la Policía Nacional hacia el Juzgado de Familia. La diligencia se desarrolla como parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro de la institución educativa.

Despliegan fuerte resguardo policial durante diligencia

Para esta diligencia, se desplegó un amplio contingente policial en los exteriores de la sede judicial, con el objetivo de mantener el orden y evitar que personas ajenas se acerquen a los menores durante su traslado e ingreso.

De acuerdo con información preliminar, los cinco adolescentes serían puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes. La medida se produce luego de que la Fiscalía de Familia evaluara los elementos recabados durante las primeras horas de investigación.

Otros escolares esperan definición de Fiscalía

Mientras tanto, los otros cuatro escolares permanecen en la Comisaría de Familia, a la espera de que se determine su situación dentro de la investigación. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las medidas que se adoptarán para cada uno de los menores involucrados.

Familiares y abogados llegaron al lugar

En los exteriores de la dependencia policial también se observó la presencia de familiares de los escolares trasladados, quienes permanecieron atentos al desarrollo de la diligencia. Asimismo, llegaron los abogados encargados de la defensa de los adolescentes señalados en el caso.

Retención de menores llega a 48 horas

Cabe señalar que el periodo de retención de los menores se encuentra próximo a cumplir las 48 horas establecidas para este tipo de diligencias. Dicho plazo vencería hoy, alrededor de las 5 de la tarde, momento en el que la Fiscalía de Familia podría determinar las medidas que correspondan respecto a los adolescentes investigados por el presunto abuso sexual ocurrido en el colegio Liceo Naval Almirante Guise.

Llegada de los detenidos al Juzgado de Familia

Actualmente, los adolescentes se encuentran custodiados por efectivos policiales, mientras sus abogados y familiares permanecen en los exteriores de la sede judicial.

Tras la diligencia, las autoridades contarán con un plazo de 24 horas para determinar si corresponde disponer su internamiento preventivo en un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, en caso de que se hayan encontrado elementos que los vinculen con los hechos investigados.

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