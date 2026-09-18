Caso Liceo Naval: Poder Judicial dicta cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise, investigados por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años. La medida busca garantizar el desarrollo de las investigaciones mientras la Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar la participación que habría tenido cada uno de los menores involucrados.

Dictan 4 meses de internamiento contra 6 adolescentes

La decisión fue adoptada por el Tercer Juzgado de Familia de Lima, tras el pedido presentado por el Ministerio Público. Los seis estudiantes serán trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, donde permanecerán durante el periodo establecido. Este plazo corresponde al máximo previsto por ley para una medida de estas características.

"Tercer Juzgado de Familia de Lima dicta cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados por la presunta violación sexual en agravio de un menor de 16 años", comunicó el PJ en X.

Asimismo, el internamiento preventivo no representa una condena contra los adolescentes. Durante estos cuatro meses, la Fiscalía deberá continuar con las diligencias pendientes y establecer qué participación habría tenido cada investigado en los hechos denunciados. Para ello, previamente se recogieron declaraciones de los involucrados, familiares y policías, además de realizarse evaluaciones médico-legales y el testimonio de la víctima mediante Cámara Gesell.

Cabe señalar que el requerimiento fiscal alcanzó únicamente a seis de los diez estudiantes que fueron retenidos inicialmente tras conocerse la denuncia. En ese sentido, los otros cuatro adolescentes continuarán afrontando las investigaciones en libertad, luego de las evaluaciones individuales realizadas durante las diligencias preliminares.

🔴🔵 Cercado de Lima: Caso Liceo Naval: PJ dicta cuatro meses de internamiento preventivo para 6 alumnos



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Medidas de protección para adolescente

En paralelo, el Poder Judicial dispuso medidas de protección para resguardar la integridad física y psicológica del adolescente agraviado. Entre ellas, se estableció que los investigados no podrán contactarlo ni realizar acciones en su contra mediante espacios privados o plataformas digitales como WhatsApp y Facebook. También se ordenaron terapias psicológicas para los involucrados.

Además, se dispuso que la comisaría del sector realice patrullajes periódicos semanales en el domicilio del menor, como parte de las medidas destinadas a evitar nuevos episodios de hostigamiento. La familia había señalado que el adolescente habría sufrido anteriormente maltratos, bromas e insultos de carácter racial por parte de algunos compañeros, antecedentes que ahora forman parte del contexto de las investigaciones.

Es asó que, el caso continúa en investigación mientras los seis adolescentes permanecen internados preventivamente en Maranguita. Paralelamente, se mantienen las medidas de protección para resguardar al menor de 16 años, entre ellas la prohibición de contacto, terapias psicológicas y patrullaje policial semanal en su domicilio, mientras la Fiscalía determina las responsabilidades individuales en los hechos denunciados.