Sindicato de Sunafil irá a huelga indefinida desde el 26 de octubre: "Estamos esperando un decreto supremo"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral acatará una huelga indefinida desde el próximo 26 de octubre, en demanda de mejoras remunerativas y la restitución de competencias de fiscalización laboral.

Sindicato de Sunafil exige aprobación de nueva escala remunerativa

Como parte de su diálogo con Exitosa, Víctor Manuel Gómez Rojas, secretario general del gremio, explicó que la medida de fuerza responde a tres principales demandas, entre ellas la aprobación de una nueva escala remunerativa para los inspectores de trabajo, cuya implementación, según indicó, se encuentra pendiente pese a contar con informes favorables de las instituciones correspondientes.

Asimismo, señaló que la escala remunerativa vigente data de la creación de Sunafil, hace más de 12 años, por lo que consideran necesario actualizarla de acuerdo con las responsabilidades y los riesgos asociados a sus labores.

En ese sentido, sostuvo que las leyes 32486 y 32679 autorizan la emisión de una nueva escala remunerativa para el sector. Asimismo, precisó que cuentan con un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emitido el año pasado, además de pronunciamientos favorables de la propia Sunafil.

"Lo que estamos esperando es que se emita un decreto supremo que apruebe esta escala remunerativa", manifestó el representante sindical.

Incluso, el dirigente también mencionó que existen antecedentes de aprobación de escalas remunerativas para otros organismos públicos. Según explicó, los trabajadores obtuvieron la aprobación de su escala la semana pasada y, de acuerdo con lo señalado por el gremio, la institución cuenta con recursos para financiarla.

Piden igualdad de condiciones y restitución de competencias

Otro de los reclamos del sindicato está relacionado con el principio de igualdad y no discriminación frente a otros fiscalizadores del Estado. Por ello, demandan que se equiparen sus condiciones remunerativas con las de trabajadores que desarrollan funciones de fiscalización en otras entidades públicas.

Además, solicitan que se restituyan las competencias de fiscalización laboral que anteriormente estaban a cargo de Sunafil. Gómez Rojas indicó que el periodo de ocho años relacionado con estas funciones venció el pasado 9 de julio.

El secretario general afirmó que existen regiones donde los inspectores llevan tres meses sin percibir sus remuneraciones, situación que calificó de preocupante.

Finalmente, el sindicato de Sunafil, alertó que las limitaciones para realizar inspecciones también perjudican a los trabajadores de las microempresas, quienes podrían quedar desprotegidos frente a vulneraciones de sus derechos laborales. Ante este escenario, el sindicato mantiene su convocatoria a una huelga indefinida desde el 26 de octubre, mientras espera una respuesta a sus principales demandas.