Papa León XIV continúa su recuperación en el Vaticano y periodo de convalecencia podría prolongarse

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV continúa su recuperación en el Palacio Apostólico del Vaticano tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 13 de octubre para extirparle un nódulo pulmonar que confirmo luego un diagnóstico de cáncer. Según las estimaciones médicas, el periodo de convalecencia podría prolongarse alrededor de 10 días, mientras el pontífice avanza favorablemente en su proceso de recuperación.

Papa León XIV viene recuperándose en el Vaticano

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el Santo Padre permanecerá en el Vaticano durante los próximos días, por lo que no se trasladará a su residencia de Castel Gandolfo, donde habitualmente pasa los lunes y martes. De esta manera, continuará con su recuperación bajo seguimiento médico antes de retomar progresivamente sus actividades habituales.

El pasado sábado 17 de octubre, el pontífice recibió el alta hospitalaria luego de permanecer bajo atención médica tras la operación. Un día después, el domingo, reapareció públicamente durante el rezo del Ángelus, en la Plaza de San Pedro, donde se congregaron aproximadamente 15.000 fieles para acompañarlo.

Dicha aparición representó un momento importante en su recuperación, al permitirle retomar el contacto con los asistentes, aunque todavía deberá respetar el periodo de descanso recomendado por los especialistas.

Asimismo, la Santa Sede informó que el papa continuará en el Vaticano durante este lunes y martes, sin realizar su habitual visita a Castel Gandolfo. La decisión responde a la necesidad de mantener las condiciones adecuadas para su convalecencia.

🇻🇦 El Papa León XIV continúa su recuperación en el Vaticano y confirma la Audiencia General del miércoles La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha confirmado que el Papa León XIV continúa su recuperación en el Palacio Apostólico del Vaticano tras la operación del pasado 13 de octubre para extirparle un adenocarcinoma pulmonar. Después de recibir el alta hospitalaria el sábado y reaparecer ayer domingo durante el Ángelus ante unos 15.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre retomará este miércoles 21 de octubre su tradicional audiencia general, que se celebrará en la Plaza de San Pedro. Por el momento, el Papa ha decidido permanecer en el Vaticano y no trasladarse a su residencia de Castel Gandolfo, donde habitualmente pasa los lunes y martes. Los médicos estiman que el periodo de recuperación podría prolongarse unos diez días. La Santa Sede ofrecerá nuevas actualizaciones sobre su estado de salud y sus próximas actividades. 🙏🏻 Seguimos rezando por la completa recuperación del Santo Padre. #OremosPorLeónXIV October 19, 2026

¿Cuándo retomará sus actividades el papa León XIV?

Como parte de su agenda, el papa León XIV tiene previsto celebrar la tradicional Audiencia General este miércoles 21 de octubre en la Plaza de San Pedro. La actividad marcará un nuevo paso en su retorno a los compromisos públicos, tras recibir el alta hospitalaria y reaparecer durante el Ángelus.

Un punto imporante es que aún no se ha confirmado si el pontífice realizará el habitual recorrido en el papamóvil para saludar a los fieles antes de la audiencia. Su participación y las condiciones en las que se desarrollará el encuentro dependerán de la evolución de su estado de salud.

Finalmente, la Oficina de Prensa de la Santa Sede ofrecerá nuevas actualizaciones sobre la recuperación del papa León XIV y las actividades previstas para los próximos días. Mientras tanto, el pontífice permanecerá en el Vaticano durante el periodo de convalecencia, que podría extenderse aproximadamente diez días, de acuerdo con las estimaciones médicas.