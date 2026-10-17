Papa León XIV abandona policlínico Gemelli tras recibir el alta médica hoy, sábado 17 de octubre

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV abandonó este sábado 17 de octubre, el Policlínico Gemelli, en Roma, tras permanecer cuatro días hospitalizado. El pontífice salió del establecimiento médico por sus propios medios, vestido de blanco y con una ligera sonrisa mientras saludaba a las personas que aguardaban en los exteriores.

León XIV sale caminando y saluda a los fieles

El Santo Padre salió caminando, vestido con su habitual hábito blanco, y saludó a las personas que se congregaron en los exteriores del centro médico para verlo. Su regreso al Vaticano se produce después de que los especialistas confirmaran que reúne las condiciones necesarias para recibir el alta.

El alta médica se produjo después de que el equipo de especialistas evaluara su evolución posoperatoria. Según el comunicado difundido previamente por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora informaron que el pontífice reúne las condiciones necesarias para abandonar el Policlínico Gemelli, en Roma, donde permanecía ingresado para recibir atención especializada.

La decisión se tomó después de revisar los resultados de los análisis de sangre y del control radiológico del tórax realizados durante esta mañana. Estos exámenes, junto con la evaluación de su cuadro clínico, permitieron determinar que su recuperación presenta condiciones favorables para continuar fuera del centro hospitalario.

¿Qué actividades retomará el papa tras su hospitalización?

La hospitalización del pontífice estuvo relacionada con una intervención en el pulmón derecho. Tras la evaluación médica favorable, se autorizó su salida del Policlínico Gemelli para regresar al Vaticano y continuar con su recuperación.

De acuerdo con el anuncio difundido por la Santa Sede, León XIV tiene previsto rezar este domingo la oración del Ángelus desde la ventana de su apartamento pontificio. Esta aparición representa uno de los primeros compromisos anunciados después de su salida del hospital.

Sin embargo, todavía será importante conocer cómo evoluciona su recuperación y si podrá retomar progresivamente el resto de sus actividades habituales. Hasta el momento, la información comunicada se centra en la autorización del alta y en su regreso a la residencia pontificia.

La salida de León XIV del Policlínico Gemelli marca el inicio de una nueva etapa tras cuatro días de hospitalización. Su salida caminando y los saludos dirigidos a los fieles fueron las principales imágenes de una jornada que generó muestras de alegría en Roma. Ahora, la atención se centrará en su recuperación en el Vaticano y en la reanudación de sus compromisos públicos, comenzando por el Ángelus previsto para este domingo.